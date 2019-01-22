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Магомед Адиев - о будущем "Анжи": похоже, что дело идет к банкротству

Наставник "Анжи" Магомед Адиев рассказал о нынешней ситуации в клубе.

"У меня есть варианты трудоустройства, но сейчас не имею права собрать вещи и уйти. В прошлом году руководители "Анжи" поверили в меня, дали шанс поработать самостоятельно на высоком уровне. Я перед ними в долгу. Нельзя забывать и о болельщиках, которые относятся ко мне с удивительной теплотой. В некоторых матчах я как тренер был несостоятелен, но даже тогда ни словом не попрекнули! Такая поддержка дорогого стоит.

Наши шансы остаться в Премьер-Лиге уменьшаются с каждым днем. С каждой потерей футболиста. Это объективная реальность. Моя задача — из того, что есть, сколотить боеспособную команду, за которую весной не было бы стыдно. Вообще, если честно, сейчас нужно думать не о месте в таблице, а том, как сохранить "Анжи". Потому что все идет к банкротству. Оно неизбежно, если до лета финансовая ситуация не изменится. Вне зависимости от того, вылетит клуб или нет", — приводит слова Адиева "Спорт-экспресс".
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 10:35
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#4  karfagen  Dresden (Сегодня, 11:59)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
пустой стадион
кому нужен такой клуб и для кого его спасать?


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#3  Matador1989  Уфа (Сегодня, 11:32)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Да давно пора, в Дагестане жрать нечего, один из самых дотационнных регионов, они там еще собрались проф. клуб содержать.
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 11:30)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Бл..ть, поигрались и бросили...


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 11:12)
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Ну, что же, в добрый путь, как говориться. Тут, вот под статьей, как раз и реклама от яндекса есть соответствующая: банкротство-фирмы.рф
Помогут, коли так. ))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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