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Адвокат Кокорина рассказал о больших проблемах своего клиента с коленным суставом

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о возможных последствиях ареста для здоровья его клиента - в марте футболист перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена.

"У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей "Зенита".

У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный", – рассказал адвокат.

ТАСС
Теги: Кокорин
Сегодня, 12:17
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#16  Zemfira  шахты (Сегодня, 14:37)
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online
Болеет за:
«Шахтер»
Коко ты супер!!
Регистрация: 8.01.2014 [жалоба]
#15  Даден Баден   (Сегодня, 14:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Много на коленях приходится ему нынче стоять - вот и натер

Цитата: ctdthysqjktym
Вот если бы у его подзащитного вдруг случилась беременность, тогда это другое дело.

Он над этим работает joy


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Для запитера синий -временный цвет, а голубой - постоянный
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#14  rfgbnfy   (Сегодня, 14:20)
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online

Цитата: бородач
Оштрафуйте и отпустите -- они все поняли--чего тянуть ..

Ну...да - Понять, Простить и Отпустить, жаль что Кокорин не Бородач.
Регистрация: 25.07.2016 [жалоба]
#13  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:59)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Медицинское заключение из РФС? flushed Кто же там специалист по таким вопросам? Родственникам Кокорина вместо того,чтобы нанимать десяток таких клоунов-адвокатов,наняли бы нормального,кто бы не пиарился на всякой ерунде,а делал бы свою работу молча,но профессионально.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#12  Volodia379   (Сегодня, 13:56)
  • +1
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online

Эта тягомотина уже всем порядком надоела! Пусть возьмут опекунство над какими нибудь детскими домами и идут зарабатывать деньги! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#11  ajax101  Москва (Сегодня, 13:53)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Оштрафуйте и отпустите -- они все поняли--чего тянуть ..


Так они пока даже не поняли ЧТО они поняли.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 13:49)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А у многих туберкулез
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:40)
  • +1
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Болеет за:
«Динамо» М
Оштрафуйте и отпустите -- они все поняли--чего тянуть ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#8  cska1971  Москва (Сегодня, 13:36)
  • +4
  •  (4)

А что это за футбольный союз России и как он смог провести медицинское обследование в условиях СИЗО?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#7  pensioner  Пермский край (Сегодня, 13:34)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
На свежем воздухе, на лесосека, быстро понравится.
Не могу понять в чем весь этот сыр-бор?
К примеру с'езди я тубареткой кому-нибудь по чайнику, много ли человек за меня встяли бы? А тут подняли шумиху на всю страну. Спасите, защитите они такие хорошие. Сиди дома, детей воспитывай, по выходным в Храм, свечку поставь. И будет тебе счастье.
А тут как нашкодившие кошки-засранки. Натворил отвечай. Самый гуманный разберется.
Регистрация: 17.01.2011 [жалоба]
#6  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 13:30)
  • -1
  •  (5)

Это "заключение" не прокатит. Адвокат должен это знать. Вот если бы у его подзащитного вдруг случилась беременность, тогда это другое дело.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#5  студия дускай   (Сегодня, 13:19)
  • -2
  •  (6)

у коко колено в его черепке
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 13:16)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Да и чёрт с ним, с этим Кокориным, тоже мне трагедия, как будто талантливого футболиста потеряем.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  ajax101  Москва (Сегодня, 13:13)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
В тюрьме можно и одноногому сидеть - на лёгкий труд переведут... курьером!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 12:38)
  • -4
  •  (20)
online

Ну что китайское отродье доскакался со стулом и синяком на плече? Тебя бог не простит , учти это- раб божий узкопленочный.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 12:37)
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Динамо» М
вот и чудненько заодно можно и мозги поменять
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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