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Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым.

Новый договор с 20-летним футболистом рассчитан до 2022 года.

https://twitter.com/pfc_cska/status/1087643720609132544

Напомним, что Чалов – воспитанник московского клуба и за основную команду выступает с 2016 года. В этом сезоне он провел 15 матчей за ЦСКА, забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 13:07
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#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:33)
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Болеет за:
ЦСКА
Молодец, Феодор!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Чалов хорош..........талант.
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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