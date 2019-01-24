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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Ростов" подписал контракт с Поповым
Бывший полузащитник "Спартака" Ивелин Попов стал игроком "Ростова".
Как сообщается на официальном сайте ростовского клуба, контракт c 31-летним болгарским футболистом рассчитан на 2,5 года.
Как сообщается на официальном сайте ростовского клуба, контракт c 31-летним болгарским футболистом рассчитан на 2,5 года.
???— Football Club Rostov (@rostovfc) January 23, 2019
А вот и фото с подписания контракта с Ивелином Поповым.
По традиции новичка сразу же поздравили президент клуба Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин. pic.twitter.com/fI3bIalveq
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