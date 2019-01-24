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"Ростов" подписал контракт с Поповым

Бывший полузащитник "Спартака" Ивелин Попов стал игроком "Ростова".

Как сообщается на официальном сайте ростовского клуба, контракт c 31-летним болгарским футболистом рассчитан на 2,5 года.

Теги: Ростов Попов Спартак
Сегодня, 07:59
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