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Мохаммед Рабиу может сменить "Анжи" на "Енисей"

Хавбек "Анжи" Мохаммед Рабиу может сменить клубную прописку.

29-летний ганец ведет переговоры с "Енисеем", сообщает "Чемпионат"

Рабиу в этом сезоне провел за "Анжи" 11 матчей. Срок его контракта с махачкалинцами истекает летом.
Теги: Енисей Анжи Рабиу
Сегодня, 08:42
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