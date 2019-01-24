Станислав Черчесов: сейчас дефицит нападающих наблюдается во всем мире, а не только в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отборе форвардов в национальную команду."Дефицит нападающих есть во всем мире. Другое дело, что мы не зацикливаемся на большом, маленьком форварде. Это сборная, и мы ведь не раздаем здесь контракты.Мы берем тех, кто сегодня готов и может помочь. И опять же, надо учитывать с кем мы играем, когда играем. Вариант "А"" должен быть, вариант "Б" должен быть.Сейчас сборы, карты мешаются, кто-то будет в лучшей форме, кто-то в худшей. Наша задача – внимательно наблюдать и быть объективными", – сказал Черчесов.