Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Станислав Черчесов: сейчас дефицит нападающих наблюдается во всем мире, а не только в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отборе форвардов в национальную команду.

"Дефицит нападающих есть во всем мире. Другое дело, что мы не зацикливаемся на большом, маленьком форварде. Это сборная, и мы ведь не раздаем здесь контракты.

Мы берем тех, кто сегодня готов и может помочь. И опять же, надо учитывать с кем мы играем, когда играем. Вариант "А"" должен быть, вариант "Б" должен быть.

Сейчас сборы, карты мешаются, кто-то будет в лучшей форме, кто-то в худшей. Наша задача – внимательно наблюдать и быть объективными", – сказал Черчесов.

Sport24
Сегодня, 09:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.