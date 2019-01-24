Эрик Штоффельсхаус - о Семине: выражать свое недовольство через книгу - просто детский сад

Экс-спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус высказался относительно критики в свой адрес в одной из глав книги главного тренера железнодорожников Юрия Семина."Пусть каждый сам решает, чему верить. Для меня это милая сказка. Скажу только одно: если бы я написал такую книгу, будучи работником клуба, меня следовало бы уволить.Это говорит о характере автора, его качествах. Образованный разумный человек так не выступит. Есть проблемы — двери открыты, в любой момент готов обсудить. Я каждый день был в офисе. Но выражать свое негативное отношение через книги — это, на мой взгляд, детский сад", — заявил Штоффельсхаус.