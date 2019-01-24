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Эрик Штоффельсхаус - о Семине: выражать свое недовольство через книгу - просто детский сад

Экс-спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус высказался относительно критики в свой адрес в одной из глав книги главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

"Пусть каждый сам решает, чему верить. Для меня это милая сказка. Скажу только одно: если бы я написал такую книгу, будучи работником клуба, меня следовало бы уволить.

Это говорит о характере автора, его качествах. Образованный разумный человек так не выступит. Есть проблемы — двери открыты, в любой момент готов обсудить. Я каждый день был в офисе. Но выражать свое негативное отношение через книги — это, на мой взгляд, детский сад", — заявил Штоффельсхаус.

СДЗД
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 10:38
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 11:13)
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Болеет за:
«Терек»
Это говорит о характере автора, его качествах. Образованный разумный человек так не выступит.


Чего ещё можно было ждать от главдрезинщика? Полностью поддерживаю господина Штоффельхауса, как и все образованные и разумные люди.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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