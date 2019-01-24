Пресс-служба "Спартака" поздравила Зе Луиша с днем рождения

Сегодня исполняется 28 лет нападающему #Спартак’а Зе Луишу.



Поздравляем Зе Луиша с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед в составе красно-белых! ????#ЗеЛуиш #Spartak pic.twitter.com/8eCeIE7lcH — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 23, 2019

Официальный твиттер "Спартака" поздравил нападающего команды Зе Луиша с 28-летием.Зе Луиш перешел в московский клуб в июне 2014 года из "Браги" за 6,5 миллионов евро.В текущем сезоне форвард из Кабо-Верде сыграл в 24 матчах за "Спартак", забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.