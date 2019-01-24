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Пресс-служба "Спартака" поздравила Зе Луиша с днем рождения

Официальный твиттер "Спартака" поздравил нападающего команды Зе Луиша с 28-летием.



Зе Луиш перешел в московский клуб в июне 2014 года из "Браги" за 6,5 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард из Кабо-Верде сыграл в 24 матчах за "Спартак", забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.
Теги: Спартак Зе Луиш
Сегодня, 11:23
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