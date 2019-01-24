Аяз Гулиев: в играх с "Зенитом" всегда настрой только на победу

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка "Матч Премьер" против "Зенита"."Сейчас перед игрой нагрузки скинули, вечером предыгровая тренировка, завтра игра и будем восстанавливаться. Стараемся в каждой игре выкладываться по полной. В любом случае с "Зенитом" всегда игра двух столиц. Настрой только на победу. Смотрели матч "Зенита", но не от начала до конца. Увидели, что моменты назабивали — и все", — сказал Гулиев.