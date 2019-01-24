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Источник: в ближайшее дни "Зенит" объявит о приобретении Ракицкого

По данным "СЭ", "Зенит" окончательно договорился с "Шахтером" о приобретении 29-летнего центрального защитника Ярослава Ракицкого.

По информации источника, на финальном этапе переговоров сине-бело-голубым удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до примерно 10-ти. Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год, официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.

В сезоне-2018/19 защитник провел за "Шахтер" 11 официальных матчей во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки.
Теги: Зенит Ракицкий
Сегодня, 13:45
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#18  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 15:16)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kolpino2
Цитата: RenarTickle
Ты школьник что ли? А по трансферу - сами жрите ваше сало на пару с нацистами-тимощуками.

Не, не школьник. А высер поясни, реально не понял.

Не понимаю, зачем с такими вообще в дискуссию вступать?
У них мусор в голове, полная труха, никаких ориентиров.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#17  nami-sv   (Сегодня, 15:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: ржд гуд
У нас - Кутепов, Рассказов,

чем таким хвалиться, лучше уж молчать...

А кому и кем хвастаться?У всех средненько.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#16  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:53)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ржд гуд
У нас - Кутепов, Рассказов,

чем таким хвалиться, лучше уж молчать...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#15  nami-sv   (Сегодня, 14:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Ярослав Ракицкий нормальный украинец.Читал его интервью ещё в начале трагических событий в Донбассе,где он считает Бандеру и Шухевича преступниками,хотел отказаться от игр за сборную украины и уехать играть в Россию.
Зря напраслину гнать на него не нужно.Вот только выбор его не одобряю.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#14  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:50)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
А по трансферу - сами жрите ваше сало на пару с нацистами-тимощуками.

у нас в России и своих нацистов хватает - не замечал?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#13  ржд гуд  саратов (Сегодня, 14:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Сине-голубым идет жовто-блакитная помощь! А своя "Смена" где?! У нас - Кутепов, Рассказов, а у Вас - Мамммана да Нету!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#12  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:46)
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Цитата: RenarTickle
Ты школьник что ли? А по трансферу - сами жрите ваше сало на пару с нацистами-тимощуками.

Не, не школьник. А высер поясни, реально не понял.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#11  RenarTickle  Москва (Сегодня, 14:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Kolpino2,
Ты школьник что ли? А по трансферу - сами жрите ваше сало на пару с нацистами-тимощуками.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#10  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:17)
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Цитата: ФКСМ_1922
Сало

Спартак требует сала smirk
А по трансферу, ну.... Мы, Россия, Украина, Беларусь - один народ. Лишь Москва в сторонке. Особенно олигархопутинолизы.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#9  fd65   (Сегодня, 14:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну че скажешь.... Дорохо...., бохато...... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:06)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Сало хероям

свое отдаешь?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:06)
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online

Цитата: guns111
А сорян, я забыл, они же на свою родину прибор положили

Нет, они должны были в чемпионате ДНР играть


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#6  guns111  Выборг (Сегодня, 14:02)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Хорошая сделка для Шахтера. В ЛЧ Ярик уже не тянет

Ходишь на Шахтер в ЛЧ?

А сорян, я забыл, они же на свою родину прибор положили grinning


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#5  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:55)
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online

Хорошая сделка для Шахтера. В ЛЧ Ярик уже не тянет, мотивации в ЧУ нет. Для Ярика тоже хорошо, 5 млн евро подъемных за подписание контракта и 2,5 млн зарплата. Перейдет в более сильный чемпионат, может и мотивация появится, но в гораздо более слабую команду. В Зените станет лидером обороны


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#4  Scoter  дом (Сегодня, 13:54)
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Это усиление для нечего чемпионата , в паре с Маманой должна получиться очень неплохая связка , а 29 лет для защитника - это норма , игрок с опытом Шахтёр единственный клуб из бывшего СССР за который никогда не стыдно в Европе
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
#3  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:51)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Слава нашим селекционерам, хероям сала
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 13:50)
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  •  (4)

жёстко конечно, с 10 лямов 29 летнего защитника, который далеко уже не в форме, неужели Семак просил заща?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:49)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Сало хероям


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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