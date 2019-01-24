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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Источник: в ближайшее дни "Зенит" объявит о приобретении Ракицкого
По данным "СЭ", "Зенит" окончательно договорился с "Шахтером" о приобретении 29-летнего центрального защитника Ярослава Ракицкого.
По информации источника, на финальном этапе переговоров сине-бело-голубым удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до примерно 10-ти. Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год, официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.
В сезоне-2018/19 защитник провел за "Шахтер" 11 официальных матчей во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки.
По информации источника, на финальном этапе переговоров сине-бело-голубым удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до примерно 10-ти. Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год, официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.
В сезоне-2018/19 защитник провел за "Шахтер" 11 официальных матчей во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки.
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