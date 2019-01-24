"Енисей" вдесятером разгромил "Вииторул" в контрольном матче

"Енисей" в товарищеском матче на сборе в Турции победил "Вииторул" (3:0).Отметим, что с 36-й минуты красноярская команда играла в меньшинстве после удаления Петара Занева.Филиппов, Занев (Рожков, 36), Ятченко (Тихий, 62), Гаджибеков (Ганус, 74), Грицаенко (Захаров, 74), Торбинский (Фатуллаев, 46), Семакин (Кутьин, 46), Комолов (Саркисов,69),Зотов (Руднев, 74), Комков (Гавазай, 62), Саркисов (Бодул, 46).Удаление: Занев (Е), 36.