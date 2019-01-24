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"Зенит" занял 25-е место в рейтинге доходности европейских клубов
Аналитическая компания Deloitte опубликовала очередной отчет о доходах европейских клубов за прошлый сезон.
На первое место по доходам впервые с сезона-2014/15 вернулся "Реал", который заработал рекордные 750,9 миллиона евро. Второе место с отставанием в 60,5 миллиона евро заняла "Барселона".
Лидер предыдущего рейтинга "Манчестер Юнайтед" опустился на третье место, далее в первой двадцатке по порядку расположились "Бавария", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус", дортмундская "Боруссия", "Атлетико", "Интер", "Рома", "Шальке", "Эвертон", "Милан", "Ньюкасл" и "Вест Хэм". Суммарно клубы из первой двадцатки рейтинга заработали рекордные 8,3 миллиарда евро, что на 6 процентов больше, чем за предшествующий аналогичный период.
Отметим, что "Зенит" занял в рейтинге 25-е место с доходом 167,8 миллиона евро. Только петербургский клуб, "Бешикташ" и "Бенфика" в первой тридцатке рейтинга представляют не клубы из топ-пяти европейских чемпионатов. Причем "Зенит" оказался выше "Севильи" и "Лиона".
На первое место по доходам впервые с сезона-2014/15 вернулся "Реал", который заработал рекордные 750,9 миллиона евро. Второе место с отставанием в 60,5 миллиона евро заняла "Барселона".
Лидер предыдущего рейтинга "Манчестер Юнайтед" опустился на третье место, далее в первой двадцатке по порядку расположились "Бавария", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус", дортмундская "Боруссия", "Атлетико", "Интер", "Рома", "Шальке", "Эвертон", "Милан", "Ньюкасл" и "Вест Хэм". Суммарно клубы из первой двадцатки рейтинга заработали рекордные 8,3 миллиарда евро, что на 6 процентов больше, чем за предшествующий аналогичный период.
Отметим, что "Зенит" занял в рейтинге 25-е место с доходом 167,8 миллиона евро. Только петербургский клуб, "Бешикташ" и "Бенфика" в первой тридцатке рейтинга представляют не клубы из топ-пяти европейских чемпионатов. Причем "Зенит" оказался выше "Севильи" и "Лиона".
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