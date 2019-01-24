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"Зенит" занял 25-е место в рейтинге доходности европейских клубов

Аналитическая компания Deloitte опубликовала очередной отчет о доходах европейских клубов за прошлый сезон.

На первое место по доходам впервые с сезона-2014/15 вернулся "Реал", который заработал рекордные 750,9 миллиона евро. Второе место с отставанием в 60,5 миллиона евро заняла "Барселона".

Лидер предыдущего рейтинга "Манчестер Юнайтед" опустился на третье место, далее в первой двадцатке по порядку расположились "Бавария", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус", дортмундская "Боруссия", "Атлетико", "Интер", "Рома", "Шальке", "Эвертон", "Милан", "Ньюкасл" и "Вест Хэм". Суммарно клубы из первой двадцатки рейтинга заработали рекордные 8,3 миллиарда евро, что на 6 процентов больше, чем за предшествующий аналогичный период.

Отметим, что "Зенит" занял в рейтинге 25-е место с доходом 167,8 миллиона евро. Только петербургский клуб, "Бешикташ" и "Бенфика" в первой тридцатке рейтинга представляют не клубы из топ-пяти европейских чемпионатов. Причем "Зенит" оказался выше "Севильи" и "Лиона".
Теги: Зенит
Сегодня, 14:07
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#19  Blessing  Спб (Сегодня, 15:10)
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы, но надо понимать, что подобное достижение среди российских команд на мировом уровне, достигнуто именно огромной популярностью Зенита, во всех аспектах социальной сферы(бренд), а не по спортивным принципам.
Хотя, у других наших, даже этого нет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#18  yuri  спб (Сегодня, 15:03)
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online

Цитата: tar-tas
Расходы огласите, пожалста!

Щас бухгалтеров позовем-с. Расходы равны доходам, сэр. Баланс в ноль, ФФП. А у вас в квартире газ.. или нефть? )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#17  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:57)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ржд гуд
О как! Уметь надо!!! Покупают втидорога, продают с убытком, содержат три(!) состава миллионеров

Что ты со своим Спартаком везде лезешь?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#16  ржд гуд  саратов (Сегодня, 14:53)
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Болеет за:
«Спартак»
О как! Уметь надо!!! Покупают втидорога, продают с убытком, содержат три(!) состава миллионеров и баланс с прибылью! Гении бизнеса! Гордость нации! Газпром - лучший!!!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#15  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:52)
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Детсад бакланий какой-то. Доходы - не прибыль. Расходы огласите, пожалста!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#14  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:52)
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Проснулись? Марш принимать таблетки!

вам и таблы не нужны, у вас в голове сплошное сектантское марево...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:47)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
Нашли повод для гордости, бюджетопилы...

от нефтеворов слышим...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  Батька   (Сегодня, 14:46)
  • -3
  •  (7)

У зенита то доход такой от куда? В лч 5 лет не играют ...Газпром рекламный контракт подкинул ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 14:38)
  • +1
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online

Цитата: RenarTickle
Нашли повод для гордости, бюджетопилы...



Был бы повод а гордость найдется. У иных и повода нет).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  RenarTickle  Москва (Сегодня, 14:32)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
yuri,
smile Нашли повод для гордости, бюджетопилы...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#9  студия дускай   (Сегодня, 14:29)
  • 0
  •  (6)

а нет ли новостей про наши клубы?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#8  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:28)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Мы Зенит и нам это нравится)

Проснулись? Марш принимать таблетки!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:25)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Похоже, в этой аналитической компании одни лохи собрались..

Хорошо что есть аналитики русфутбола. Их на мякине не проведешь.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:25)
  • -2
  •  (6)

Цитата: fd65
Похоже

Цитата: Сергей Т
Газпромовские харчи

Бросай диван, едь в Питер и смотри!!! Впрочем, вы, господа, "живой" Спартак ни разу и не видели. Как и его болельщиков. которых здесь, увы, нет.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#5  guns111  Выборг (Сегодня, 14:25)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Снова всех натянули. Мощно, молодцы. кб секты и близко нет.


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 14:23)
  • +1
  •  (11)
online

Мы Зенит и нам это нравится)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Сергей Т   (Сегодня, 14:21)
  • -4
  •  (10)
online

Цитата: fd65
Похоже, в этой аналитической компании одни лохи собрались..... Для них что дебет , что кредит - слова синонимы..... О каком доходе в 167 000 000 можно говорить? Откуда дровишки? Халка с Витцелем продали два года назад...., атрибутика и доходы от посещаемости в рублях , да и то с лета 18-го..... , в ЛЧ не играют....

Газпромовские харчи
Регистрация: 5.05.2018 [жалоба]
#2  fd65   (Сегодня, 14:19)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже, в этой аналитической компании одни лохи собрались..... Для них что дебет , что кредит - слова синонимы..... О каком доходе в 167 000 000 можно говорить? Откуда дровишки? Халка с Витцелем продали два года назад...., атрибутика и доходы от посещаемости в рублях , да и то с лета 18-го..... , в ЛЧ не играют....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09)
  • -3
  •  (9)

Покупал, жрал, пил. Подтверждаю!
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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