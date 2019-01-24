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Педро Роша: я верю, что со временем начну приносить пользу "Спартаку"

Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал о процессе адаптации к российскому чемпионату.

"Жду весеннюю часть сезона с надеждой на хорошие результаты. Хочется верить, что вторая часть чемпионата будет отличаться от стартовой и мы будем побеждать.

Что касается задач перед собой, то хочу чаще играть. Я уже полтора года в России. К жизни в стране, ее культуре, быту полностью адаптировался. Но про футбол этого сказать, к сожалению, не могу. В прошлом сезоне почти не получал времени. Надеюсь, с новым тренером ситуация изменится.

Не думал ли об уходе в аренду за игровой практикой? Скажу честно: в определенный момент подобные мысли появлялись. Хотел попросить о возможности уйти. Но затем остыл, успокоился, подумал. И решил: никуда сейчас не нужно рваться. Просто надо переждать этот период.

Поначалу всем ведь непросто в новых командах. Мне выпал потрясающий шанс стать футболистом такого великого клуба, как «Спартак». И я верю, что со временем стану играть и приносить пользу", — сказал Роша.
Теги: Педро Роша Спартак
Сегодня, 14:23
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#16  nami-sv   (Сегодня, 15:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: nami-sv
.По индейцу не согласен.Униерсальный игрок среднего класса.Не уровень Спартака.

Так я его и не нахваливаю.Он что-то типа Попова.

Согласен.Усиление состава необходима.С посредственностью перебор.И непонятен Кононов.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#15  .дон Федун   (Сегодня, 15:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач

Что скажешь про Мельгархо?

При чем здесь Мельгарехо? Ты похоже пропустил приём своих таблеток.


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Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#14  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
.По индейцу не согласен.Униерсальный игрок среднего класса.Не уровень Спартака.

Так я его и не нахваливаю.Он что-то типа Попова.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#13  nami-sv   (Сегодня, 14:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: .дон Федун
Как можно сравнивать игроков, играющих на разных позициях.

Что скажешь про Мельгархо? С кем его сравнить,если он везде умеет играть?
Комбаров хоть мимо вратаря может пробить,а этот игрочище вообще ничего не может.

Этого давно пора на выход.Балласт.По индейцу не согласен.Униерсальный игрок среднего класса.Не уровень Спартака.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#12  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Когда?! С каким-таким временем?! Да за тебя отвалили больше, чем за Промеса

Вот именно! Даже неуклюжий на первых порах Зе способен к обучению,а это -дерево


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#11  МАРТ  тюмень (Сегодня, 14:54)
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Болеет за:
«Спартак»
папа винодел однако...как коньяк,чем старше, тем лучше?.....вот Макаронне обул Федуна smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#10  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: .дон Федун
Как можно сравнивать игроков, играющих на разных позициях.

Что скажешь про Мельгархо? С кем его сравнить,если он везде умеет играть?
Комбаров хоть мимо вратаря может пробить,а этот игрочище вообще ничего не может.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:49)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Товарищ, верь, взойдет она
Звезда чумазенького Роши
Бразилец вспрянет ото сна
Романцев скажет: Он хороший...
И на табло всех стадионов
Возникнут Педры имена
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:49)
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Смеетесь над Педрошей? Вот станет Педрищей - отольются вам его слезы!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#7  ржд гуд  саратов (Сегодня, 14:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Когда?! С каким-таким временем?! Да за тебя отвалили больше, чем за Промеса!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#6  .дон Федун   (Сегодня, 14:40)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Хуже Комбарова

Как можно сравнивать игроков, играющих на разных позициях.


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Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#5  Lools  Лондон (Сегодня, 14:38)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ньюкасл»
joy joy joy
Регистрация: 21.01.2019 [жалоба]
#4  .дон Федун   (Сегодня, 14:36)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
От тебя будет польза только при условии удачной продажи в другой клуб.


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Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:36)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хуже Комбарова


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  оптимист  чебоксары (Сегодня, 14:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Обычно это происходит в последний год контракта, так что к концу года засверкает.
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#1  Terdsa   (Сегодня, 14:27)
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Надежда умирает последней smirk
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
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