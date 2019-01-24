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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Педро Роша: я верю, что со временем начну приносить пользу "Спартаку"
Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал о процессе адаптации к российскому чемпионату.
"Жду весеннюю часть сезона с надеждой на хорошие результаты. Хочется верить, что вторая часть чемпионата будет отличаться от стартовой и мы будем побеждать.
Что касается задач перед собой, то хочу чаще играть. Я уже полтора года в России. К жизни в стране, ее культуре, быту полностью адаптировался. Но про футбол этого сказать, к сожалению, не могу. В прошлом сезоне почти не получал времени. Надеюсь, с новым тренером ситуация изменится.
Не думал ли об уходе в аренду за игровой практикой? Скажу честно: в определенный момент подобные мысли появлялись. Хотел попросить о возможности уйти. Но затем остыл, успокоился, подумал. И решил: никуда сейчас не нужно рваться. Просто надо переждать этот период.
Поначалу всем ведь непросто в новых командах. Мне выпал потрясающий шанс стать футболистом такого великого клуба, как «Спартак». И я верю, что со временем стану играть и приносить пользу", — сказал Роша.
"Жду весеннюю часть сезона с надеждой на хорошие результаты. Хочется верить, что вторая часть чемпионата будет отличаться от стартовой и мы будем побеждать.
Что касается задач перед собой, то хочу чаще играть. Я уже полтора года в России. К жизни в стране, ее культуре, быту полностью адаптировался. Но про футбол этого сказать, к сожалению, не могу. В прошлом сезоне почти не получал времени. Надеюсь, с новым тренером ситуация изменится.
Не думал ли об уходе в аренду за игровой практикой? Скажу честно: в определенный момент подобные мысли появлялись. Хотел попросить о возможности уйти. Но затем остыл, успокоился, подумал. И решил: никуда сейчас не нужно рваться. Просто надо переждать этот период.
Поначалу всем ведь непросто в новых командах. Мне выпал потрясающий шанс стать футболистом такого великого клуба, как «Спартак». И я верю, что со временем стану играть и приносить пользу", — сказал Роша.
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