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Маурисиу: Каррера просто меня обманул

Экс-защитник "Спартака" Маурисиу считает, что Массимо Каррера обманул его, не оставив в команде после чемпионского сезона-2016/17.

"Моей мечтой было остаться в "Спартаке". К сожалению, Каррера забрал меня из команды и оставил меня без объяснения причин. Еще в следующем году я понял. Он привел одного из своих игроков от своего менеджера. Многое происходит в футболе, и фанаты этого не понимают. Но я был обманут Каррерой", - приводит слова Маурисиу инстаграм болельщиков красно-белых "fcsm-msk".
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 15:25
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#9  Blessing  Спб (Сегодня, 16:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Я даже такого игрока не помню...

Что ты, они сами уже не помнят никого, с их текучкой.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  andrews74  Ухта (Сегодня, 16:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
томас,
А Вы, уважаемый, за весь российский футбол болеете, судя по отсутствию клубных предпочтений? Или как Iol за Ньюкасл переживаете?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#7  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:27)
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Болеет за:
«Локомотив»
Этот Маурисиу очень любит поплакаться, как в живую так и на страницах изданий.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#6  томас   (Сегодня, 16:21)
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Цитата: andrews74
Казалось бы, болельщикам Спартака есть что обсудить. Открываешь, а на ветке уже Коржик, Карамелька и Компот зенитовские отписались.


Зайди на любую ветку о игроках ЦСКА или Зенита - немало удивишься обилию отписавшихся спартаковских Вафелек, Печенек и Киселей)))) В гораздо большем кол- ве, чем здесь.

Это ведь общий форум, а не спартаковский, не в курсе?


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#5  andrews74  Ухта (Сегодня, 16:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Экс-защитник Спартака обвиняет бывшего главного тренера Спартака. Казалось бы, болельщикам Спартака есть что обсудить. Открываешь, а на ветке уже Коржик, Карамелька и Компот зенитовские отписались.
По поводу претензий Маурисиу: абсолютно бессвязный слог "...еще в следующем году понял..", "...оставил без команды". Арендованному игроку нужно быть готовым, что он может не подойти. Не он первый, не он последний.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#4  томас   (Сегодня, 15:43)
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Сколько свиноталантов загубил злой и противный кареришка(((( А еще ему хватило наглости выиграть единсвенное чемпионство для Федуна(((

Вредитель!


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#3  Sergeevich   (Сегодня, 15:41)
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Да Каррера "нехороший человек". А Глушаков спас команду от него.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:39)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Я даже такого игрока не помню...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 15:30)
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, мы уже поняли....сволочь он. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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