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Агент Жамалетдинова: летим в Польшу на переговоры с "Лехом" по аренде

Александр Маньяков, агент нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, подтвердил, что его клиент может перебраться в польский "Лех".

"В данный момент летим на переговоры в Польшу с "Лехом" по аренде Жамалетдинова. Пока больше ничего сказать не могу, какая-то конкретика появится чуть позже.

Поляки хотят опцию выкупа? Пока не могу ответить на этот вопрос", - цитирует Маньякова Sport24.

21-летний Жамалетдинов в составе армейцев провел 40 матчей (1196 минут) во всех турнирах и забил пять голов.
Теги: Жамалетдинов Лех
Сегодня, 17:41
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#1  cska1971  Москва (Сегодня, 18:28)
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Аренда с опцией выкупа. На офсайте написали...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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