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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент Жамалетдинова: летим в Польшу на переговоры с "Лехом" по аренде
Александр Маньяков, агент нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, подтвердил, что его клиент может перебраться в польский "Лех".
"В данный момент летим на переговоры в Польшу с "Лехом" по аренде Жамалетдинова. Пока больше ничего сказать не могу, какая-то конкретика появится чуть позже.
Поляки хотят опцию выкупа? Пока не могу ответить на этот вопрос", - цитирует Маньякова Sport24.
21-летний Жамалетдинов в составе армейцев провел 40 матчей (1196 минут) во всех турнирах и забил пять голов.
"В данный момент летим на переговоры в Польшу с "Лехом" по аренде Жамалетдинова. Пока больше ничего сказать не могу, какая-то конкретика появится чуть позже.
Поляки хотят опцию выкупа? Пока не могу ответить на этот вопрос", - цитирует Маньякова Sport24.
21-летний Жамалетдинов в составе армейцев провел 40 матчей (1196 минут) во всех турнирах и забил пять голов.
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