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ЦСКА объявил о переходе Жамалетдинова в "Лех"

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Тимура Жамалетдинова в "Лех" на правах аренды.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 и предусматривает опцию выкупа трансфера.

Воспитанник ЦСКА в этом сезоне сыграл за основную команду 15 матчей и забил 3 гола.
Теги: ЦСКА Жамалетдинов Лех Трансферы
Сегодня, 19:06
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(4)
#2  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 19:44)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну и правильно, парню надо играть. Сейчас он к сожалению совершенно не вписывается в игру. Удачи Тимуру.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#1  Старк   (Сегодня, 19:31)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи Жаме в новом клубе...
Регистрация: 24.01.2019 [жалоба]
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