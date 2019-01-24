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Станислав Черчесов: президент РФС задаст новый вектор в развитии футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящих выборах президента РФС. Единственным кандидатом является Александр Дюков, которого выдвинули 63 организации, состоящие в РФС.

— Станислав Саламович, на вас как-нибудь влияют предстоящие выборы президента РФС?

— Отвечу банально — это будет мой новый руководитель, который задаст новый вектор в развитии футбола. Естественно, это очень важно.

— С кандидатом в президенты Александром Дюковым общались?

— Да. Неделю назад. Обсуждали ряд вопросов. Раньше мы тоже общались, но все же не так и часто.

— Дюкова можно назвать "футбольным человеком"?

— Абсолютно. Он достаточно продолжительный срок возглавлял "Зенит", входит в состав исполкома РФС, руководит одним из комитетов РФС. Это уже о многом говорит.

Sport24.ru
Теги: Черчесов Дюков
Сегодня, 19:14
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