Станислав Черчесов: президент РФС задаст новый вектор в развитии футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящих выборах президента РФС. Единственным кандидатом является Александр Дюков, которого выдвинули 63 организации, состоящие в РФС.— Отвечу банально — это будет мой новый руководитель, который задаст новый вектор в развитии футбола. Естественно, это очень важно.— Да. Неделю назад. Обсуждали ряд вопросов. Раньше мы тоже общались, но все же не так и часто.— Абсолютно. Он достаточно продолжительный срок возглавлял "Зенит", входит в состав исполкома РФС, руководит одним из комитетов РФС. Это уже о многом говорит.