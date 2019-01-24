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Сергей Федоров: переходом в "Спартак" Ташаев поставил под угрозу свою карьеру

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Александре Ташаеве, который летом 2018 года перешел в "Спартак".

"В моем понимании Александр поставил под угрозу свою карьеру. В "Динамо" он играл в основе, Хохлов знал все его возможности, в молодежке с Дмитрием Валерьевичем он выигрывал молодежное первенство. Но поступает выгодное предложение. И спортсмен рискует, причем сильно. Историю Соловьева мы знаем. Хорошо, что Зобнин заиграл. А что будет с Ташаевым? Уже полгода просидел.

Правда, что нам предлагали взять его в аренду или даже выкупить? Нет, его не будет в "Динамо", и никто не предлагал его. Про то, чтобы вернуть его с доплатой от "Спартака", — это была моя шутка. Если перефразировать цитату из фильма "Вождь краснокожих" — еще полтора миллиона евро и заберем Ташаева! Я не знаю, как к такому отнеслись бы ребята в команде. Он и сам бы не решился. Представьте, какая должна быть психологическая устойчивость.

Мы все разговаривали с ним летом перед переходом в "Спартак", но деньги для него оказались "в переднем рюкзаке". А я считаю, он мог достойно отыграть год в "Динамо" и заслужить точно такой же контракт, но перейдя уже не игроком для ротации. Теперь ему заново надо доказывать свою состоятельность. А если не получится? Еще полгода — и новый Соловьев", - цитирует Федорова Sport24.
Теги: Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 20:24
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#4  dreamcatcher   (Сегодня, 21:04)
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Смотря, что называть карьерой.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 20:38)
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Вы столько просрали хороших игроков мама не горюй и еще просерити так что сопи в тряпку господин генеральный директор! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  FCD 1923  Истра (Сегодня, 20:36)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: ФКСМ_1922
На открытие мусорного стадиона отгрузит вам

Да куда нам с самым красивым стадионом страны до Тушинской промзоны.
Чего он там отгрузит- он уже инвалид футбольный.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:27)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
На открытие мусорного стадиона отгрузит вам sunglasses


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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