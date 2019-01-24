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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Федоров: переходом в "Спартак" Ташаев поставил под угрозу свою карьеру
Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Александре Ташаеве, который летом 2018 года перешел в "Спартак".
"В моем понимании Александр поставил под угрозу свою карьеру. В "Динамо" он играл в основе, Хохлов знал все его возможности, в молодежке с Дмитрием Валерьевичем он выигрывал молодежное первенство. Но поступает выгодное предложение. И спортсмен рискует, причем сильно. Историю Соловьева мы знаем. Хорошо, что Зобнин заиграл. А что будет с Ташаевым? Уже полгода просидел.
Правда, что нам предлагали взять его в аренду или даже выкупить? Нет, его не будет в "Динамо", и никто не предлагал его. Про то, чтобы вернуть его с доплатой от "Спартака", — это была моя шутка. Если перефразировать цитату из фильма "Вождь краснокожих" — еще полтора миллиона евро и заберем Ташаева! Я не знаю, как к такому отнеслись бы ребята в команде. Он и сам бы не решился. Представьте, какая должна быть психологическая устойчивость.
Мы все разговаривали с ним летом перед переходом в "Спартак", но деньги для него оказались "в переднем рюкзаке". А я считаю, он мог достойно отыграть год в "Динамо" и заслужить точно такой же контракт, но перейдя уже не игроком для ротации. Теперь ему заново надо доказывать свою состоятельность. А если не получится? Еще полгода — и новый Соловьев", - цитирует Федорова Sport24.
"В моем понимании Александр поставил под угрозу свою карьеру. В "Динамо" он играл в основе, Хохлов знал все его возможности, в молодежке с Дмитрием Валерьевичем он выигрывал молодежное первенство. Но поступает выгодное предложение. И спортсмен рискует, причем сильно. Историю Соловьева мы знаем. Хорошо, что Зобнин заиграл. А что будет с Ташаевым? Уже полгода просидел.
Правда, что нам предлагали взять его в аренду или даже выкупить? Нет, его не будет в "Динамо", и никто не предлагал его. Про то, чтобы вернуть его с доплатой от "Спартака", — это была моя шутка. Если перефразировать цитату из фильма "Вождь краснокожих" — еще полтора миллиона евро и заберем Ташаева! Я не знаю, как к такому отнеслись бы ребята в команде. Он и сам бы не решился. Представьте, какая должна быть психологическая устойчивость.
Мы все разговаривали с ним летом перед переходом в "Спартак", но деньги для него оказались "в переднем рюкзаке". А я считаю, он мог достойно отыграть год в "Динамо" и заслужить точно такой же контракт, но перейдя уже не игроком для ротации. Теперь ему заново надо доказывать свою состоятельность. А если не получится? Еще полгода — и новый Соловьев", - цитирует Федорова Sport24.
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