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Станислав Черчесов - о забившем шикарный гол Миронове: улетишь на другую планету - расти не будешь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о 19-летнем полузащитнике "Локомотива" Алексее Миронове, который забил красивый гол в матче с "Зенитом" на турнире в Катаре.

— Об игре "Зенит" — "Локо": молодой Миронов положил шикарный гол. Звучит диковато, но, может, не стоило? Теперь пацан подумает: "Ну все, я "Зениту" забил супергол, я звезда"?

— Да нет, пускай забивает. Чем больше, тем лучше. Но тут есть проблема роста. Забил и забил. Надо осмыслить и забыть. Тогда молодой футболист будет расти. А если улетишь на другую планету после одного гола — расти не будешь.

Sport24.ru
Теги: Черчесов
Сегодня, 20:46
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