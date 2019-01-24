Станислав Черчесов - о забившем шикарный гол Миронове: улетишь на другую планету - расти не будешь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о 19-летнем полузащитнике "Локомотива" Алексее Миронове, который забил красивый гол в матче с "Зенитом" на турнире в Катаре.— Да нет, пускай забивает. Чем больше, тем лучше. Но тут есть проблема роста. Забил и забил. Надо осмыслить и забыть. Тогда молодой футболист будет расти. А если улетишь на другую планету после одного гола — расти не будешь.