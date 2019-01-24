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Сергей Федоров: появление новых игроков зимой маловероятно - нет средств

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров признался, что появление новых футболистов в команде в это трансферное окно маловероятно.

"Сейчас средств для пополнения команды нет, поэтому появление новых игроков маловероятно.

Как Хохлов реагирует на эту ситуацию? Тяжело, как и любой другой тренер. И я его прекрасно понимаю. С одной стороны, перед ним ставят определенную задачу, а с другой - он ограничен в ресурсах.

Кто зимой может покинуть команду? Если будут предложения по кому-либо, мы их рассмотрим. Но на сегодняшний день таких нет. Думаю, что все останутся. У нас не такая большая глубина состава, чтобы кем-то разбрасываться. Мы же не "Зенит", у которого три состава сидит на лавке", - цитирует Федорова Sport24.ru.
Теги: Динамо Федоров
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