Гендиректор "Динамо": когда Попов согласился на наше предложение, было уже поздно

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров объяснил, почему состав команды не пополнил бывший полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, с которым велись переговоры.Накануне о подписании контракта с болгарским футболистом объявил "Ростов".- Мы сделали ему предложение еще в конце декабря, исходя из наших возможностей. Сначала Попов согласился, но потом кто-то предложил ему в два раза больше, и он отказался. Через месяц Ивелин снова вернулся к нам, согласился на наше первое предложение, но уже все. Мы бы хотели видеть его в команде, но все время вмешиваются "потусторонние силы". Мы не можем потакать всем его желаниям.- И то, и другое. У нас в пятницу состоится совет директоров, там примем окончательное решение по трансферам.