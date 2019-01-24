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Гендиректор "Динамо": когда Попов согласился на наше предложение, было уже поздно

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров объяснил, почему состав команды не пополнил бывший полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, с которым велись переговоры.

Накануне о подписании контракта с болгарским футболистом объявил "Ростов".

- Почему не сложилось с Поповым?

- Мы сделали ему предложение еще в конце декабря, исходя из наших возможностей. Сначала Попов согласился, но потом кто-то предложил ему в два раза больше, и он отказался. Через месяц Ивелин снова вернулся к нам, согласился на наше первое предложение, но уже все. Мы бы хотели видеть его в команде, но все время вмешиваются "потусторонние силы". Мы не можем потакать всем его желаниям.

- Дело в трансфере Юсупова или в принципиальной позиции?

- И то, и другое. У нас в пятницу состоится совет директоров, там примем окончательное решение по трансферам.

Sport24.ru
Теги: Попов Федоров Динамо
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