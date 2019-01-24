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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Гендиректор "Динамо": даже не представляю, на кого сейчас можно поменять Хохлова
Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров заверил, что в клубе не рассматривали возможность увольнения главного тренера Дмитрия Хохлова.
"Нет, даже не обсуждали. С одной стороны, задача пока не выполнена. Но тренеру необходимо дать возможность поработать. Да, были какие-то ошибки. Но зачем сразу снимать? Можно поставить Иванова, Петрова или Сидорова, но не факт, что он не совершит такие же ошибки. По сути, Хохлов тренирует команду всего лишь с конца прошлого сезона. Не менять же специалистов каждые полгода. У нас, в российском футболе, есть такие, которые по восемь раз уже команды меняли. Дима — молодой, амбициозный тренер. Даже не представляю, на кого его можно сейчас поменять.
Если бы шесть очков в играх с аутсайдерами не были бы потеряны — были бы в зоне еврокубков. Даже в этом составе промежуточная задача была выполнима. Не считаю наших игроков хуже других футболистов, которые выступают за конкурентов. Что, в "Ростове" сильнее игроки? Вряд ли. Есть первая пятерка, с которой сложно конкурировать — "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Локомотив". Поэтому мы и говорим о шестом месте, которое реально. Если бы мы поставили задачу войти в тройку призеров, то меня бы назвали сумасшедшим. А если поставили бы задачу занять 12-е место? А где амбиции? Зачем тогда я работаю? Мы исходили из тех реалий, которые есть на сегодняшний момент", - цитирует Федорова Sport24.
"Нет, даже не обсуждали. С одной стороны, задача пока не выполнена. Но тренеру необходимо дать возможность поработать. Да, были какие-то ошибки. Но зачем сразу снимать? Можно поставить Иванова, Петрова или Сидорова, но не факт, что он не совершит такие же ошибки. По сути, Хохлов тренирует команду всего лишь с конца прошлого сезона. Не менять же специалистов каждые полгода. У нас, в российском футболе, есть такие, которые по восемь раз уже команды меняли. Дима — молодой, амбициозный тренер. Даже не представляю, на кого его можно сейчас поменять.
Если бы шесть очков в играх с аутсайдерами не были бы потеряны — были бы в зоне еврокубков. Даже в этом составе промежуточная задача была выполнима. Не считаю наших игроков хуже других футболистов, которые выступают за конкурентов. Что, в "Ростове" сильнее игроки? Вряд ли. Есть первая пятерка, с которой сложно конкурировать — "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Локомотив". Поэтому мы и говорим о шестом месте, которое реально. Если бы мы поставили задачу войти в тройку призеров, то меня бы назвали сумасшедшим. А если поставили бы задачу занять 12-е место? А где амбиции? Зачем тогда я работаю? Мы исходили из тех реалий, которые есть на сегодняшний момент", - цитирует Федорова Sport24.
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