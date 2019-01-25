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Защитник "Зенита" Иванович поделился ожиданиями от матча с "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча против турецкого "Фенербахче".

Команды сыграют в рамках 1/16 Лиги Европы.

"Фенербахче" - серьезная команда. Результаты у них, правда, сейчас очень плохие, но турки наверняка очень ждут матчей с нами. Эти игры могут перевернуть для них в лучшую сторону весь сезон, поэтому первая же встреча в Стамбуле будет особенной. Но и мы себя серьезно к ней готовим. Она окажется важной, однако еще не решающей, ведь еще есть ответная игра дома. А главной целью "Зенита" в этом году должно быть чемпионство.

Домашние встречи для игроков турецких команд - это самая большая мотивация. Если они начинают игру хорошо, чувствуют соперника, то шансов у последних оказывается немного. Мы должны быть к этому готовы. Тем более в «Зените» много футболистов, кто уже не раз поиграл на стадионах с хорошей атмосферой. Кстати, в той же Турции могут начать освистывать своих игроков, если что-то идет не так. Можно постараться это использовать, чтобы повернуть ситуацию чужого поля в свою пользу", - цитирует Ивановича ФК "Зенит".
Теги: Зенит Фенербахче Иванович
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