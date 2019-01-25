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Игорь Гамула - о подписании Еременко и Попова: найдут применение всем

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула уверен, что у его бывшей команды не возникнет проблем с использованием иностранных новичков Романа Еременко и Ивелина Попова.

Оба игрока перешли в команду на правах свободных агентов после расторжения контрактов со "Спартаком".

"Думаю, что взяли квалифицированных футболистов. Помимо Попова и Еременко пришел еще Новосельцев, тем более получил травму Вилюш, Иван будет заменять. Конечно, уход Гулиева – это большая потеря. На турнире в Катаре пока еще особо никто себя не проявил. Единственное, обидно, что турнир проходит в такое время: нужно и команду готовить, и наигрывать разные различные связки. Не возникнут ли проблемы с лимитом? Думаю, найдут применение всем, не зря же берут, значит, что-то видят", - цитирует Гамулу Sport24.ru.
Теги: Гамула Еременко Попов Ростов
Сегодня, 07:51
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