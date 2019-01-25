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Андрей Червиченко - о матче "Зенит" - "Спартак": ожидаю интересной игры

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры московской команды с "Зенитом" в рамках "Кубка Матч Премьер".

"Игра "красно-белых" пока не отличается от той, что они показывали в РПЛ в первой части сезона. "Зенит" же выглядит скучно, хотя к концу матча с "Локо" питерцы прибавили, и отдельные футболисты неплохо себя проявили. Тем не менее, мне кажется, что их очная встреча должна быть интересной.

Матчи между "Спартаком" и "Зенитом" получаются всегда принципиальными, а в данном случае на игроков ещё и не будет давить груз ответственности за результат. Главное, чтобы не перестарались, и обошлось без травм", - цитируют Червиченко "Известия".
Сегодня, 11:03
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#1  Koman4  Приморье (Сегодня, 11:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Да ни чего не будет, ничья.
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
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