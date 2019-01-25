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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Антон Заболотный: цели на вторую часть сезона? Забивать в каждом матче
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал о сборах команды в Катаре.
"Всё идет по плану. Тренируемся каждый день по два раза, но были также и дни с одной тренировкой. Нагружают как всегда, готовимся к "Спартаку". В принципе, все похоже на Дубай, условия отличные. Удивляет превосходное для столь жарких стран состояние полей. Тренировочные поля здесь высшего класса, на стадионах пока я, к сожалению, не был.
В любом случае после матча с "Локомотивом" мы перестроимся, будем играть по-другому. Мы проанализировали и осознали свои ошибки в первой игре.
Атмосфера в команде отличная, рабочая. Все ребята находятся под нагрузками, иногда утомляются, так что большую часть времени проводим у себя комнатах, отдыхаем.
Цели на весеннюю часть сезона? Максимальные. Если будет возможность, то стараться забивать в каждом матче. У нас большая конкуренция в команде. Каждый нападающий работает над собой, и я приложу усилия, чтобы добиться лучших результатов", - приводит слова игрока пресс-служба "Зенита".
"Всё идет по плану. Тренируемся каждый день по два раза, но были также и дни с одной тренировкой. Нагружают как всегда, готовимся к "Спартаку". В принципе, все похоже на Дубай, условия отличные. Удивляет превосходное для столь жарких стран состояние полей. Тренировочные поля здесь высшего класса, на стадионах пока я, к сожалению, не был.
В любом случае после матча с "Локомотивом" мы перестроимся, будем играть по-другому. Мы проанализировали и осознали свои ошибки в первой игре.
Атмосфера в команде отличная, рабочая. Все ребята находятся под нагрузками, иногда утомляются, так что большую часть времени проводим у себя комнатах, отдыхаем.
Цели на весеннюю часть сезона? Максимальные. Если будет возможность, то стараться забивать в каждом матче. У нас большая конкуренция в команде. Каждый нападающий работает над собой, и я приложу усилия, чтобы добиться лучших результатов", - приводит слова игрока пресс-служба "Зенита".
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