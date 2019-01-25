Новости партнеров

Антон Заболотный: цели на вторую часть сезона? Забивать в каждом матче

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал о сборах команды в Катаре.

"Всё идет по плану. Тренируемся каждый день по два раза, но были также и дни с одной тренировкой. Нагружают как всегда, готовимся к "Спартаку". В принципе, все похоже на Дубай, условия отличные. Удивляет превосходное для столь жарких стран состояние полей. Тренировочные поля здесь высшего класса, на стадионах пока я, к сожалению, не был.

В любом случае после матча с "Локомотивом" мы перестроимся, будем играть по-другому. Мы проанализировали и осознали свои ошибки в первой игре.

Атмосфера в команде отличная, рабочая. Все ребята находятся под нагрузками, иногда утомляются, так что большую часть времени проводим у себя комнатах, отдыхаем.

Цели на весеннюю часть сезона? Максимальные. Если будет возможность, то стараться забивать в каждом матче. У нас большая конкуренция в команде. Каждый нападающий работает над собой, и я приложу усилия, чтобы добиться лучших результатов", - приводит слова игрока пресс-служба "Зенита".
Теги: Заболотный Зенит
Сегодня, 13:01
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14
(1)
#14  SPV 77  Брянск (Сегодня, 14:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это у Заболотного стабильно получается ,забивать на команду , партнеров, результат и мастерски изображать Буратино
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#13  Terdsa   (Сегодня, 14:09)
  • +5
  •  (5)

Ну Антошка ну и озорник
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
#12  brysy  москва (Сегодня, 13:59)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Иногда даже жалко его становиться, это вот есть такой "футболист" Ротенберг Боря, ну не его это занятие играть в футбол, также и этот, ну как ты не пыхти, ну не дал тебе создатель божий умение игры с мячом, а вот какими путями он попал в Зенит, остаётся для всех, ну очень большой загадкой.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#11  utekay  Россия (Сегодня, 13:53)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Дерзай! Сегодня обязан забить поросятине


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#10  kingar  Орел (Сегодня, 13:48)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну что еще может рассказать эта бездарь. Одного не пойму когда уже спровадят это недоразумение куда подальше, чтобы не видеть и не слышать и чтобы никогда не произносилась эта фамилия...
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#9  ythe  Ё-бург (Сегодня, 13:44)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасайся, кто может! tired_face


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#8  acdy1967   (Сегодня, 13:40)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ах-ха-ха! Как можно ставить целью то, чего делать не умеешь? Для начала нужно поставить себе цель научиться забивать и потом этой цели достичь.Ну а дальше в каждом матче - тут уж как повезёт. Месси и то не в каждом матче забивает.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#7  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:37)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
laughing laughing laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:32)
  • +1
  •  (5)

Смотри, накаркаешь - так в одном матче и сыграешь
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Сегодня, 13:25)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нападающий

smileПусть сначала выйдет на уровень гол за 10 матчей!А то пока что один гол в 12 матчах!И что странно - не выгоняет его никто!Вроде как устраивает всех ему зарплату платить за такую статистику!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Сегодня, 13:19)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Джонни
Цитата: Городовой
Игрок уровня Фнл и им останется навсегда.

Наxрен его купили никогда не пойму.

целый гол Спартаку забил и лишил их очков. вроде до этого нам головой положил, когда стоял Помазун. у нас же как...как только неизвестный футболист забивает 2-3 гола - сразу разговоры о сборной появляются.а на этой славе можно хайпануть. по факту круто агент сработал..сразу начал сватать и в ЦСКА, и в Спартак...ну а Зенит сыграл на опережение. а теперь надо обосновывать нахера он был нужен


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 13:15)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Городовой
Игрок уровня Фнл и им останется навсегда.

Наxрен его купили никогда не пойму.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 13:10)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
ну он и забивает на всё в каждом матче, кроме прически конечно

Выкладывается то он без претензий,но отсутствие класса в данном случае нивелирует старание.Игрок уровня Фнл и им останется навсегда.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 13:04)
  • +5
  •  (11)

ну он и забивает на всё в каждом матче, кроме прически конечно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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