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Mash: Глушаков продает общий с женой дом за 300 млн рублей

Капитан "Спартака" Денис Глушаков выставил на продажу их общий дом с женой Дарьей.

По информации телеграм-канала Mash, хавбек переписал дом на свою мать и выставил его на продажу.

Глушаков оценил двухэтажный коттедж общей площадью 550 квадратных метров в 300 миллионов рублей. В доме есть бассейн, бильярдная и три спальни. Он находится в Истре в Московской области. Футболист жил в доме с женой и детьми.

Напомним, сейчас идет бракоразводный процесс между Глушаковым и его женой. Супруги делят совместное имущество и спорят об опеке над детьми.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 13:33
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#10  ythe  Ё-бург (Сегодня, 14:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
дом вроде как на маму переписал, а теперь продает

дак без согласия юридического супруги он переписать не мог


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#9  Crazy Rat  Стерлитамак (Сегодня, 14:23)
  • +2
  •  (2)
online

Кому это интересно? Это сайт про футбол или ДОМ-2??
Регистрация: 23.10.2008 [жалоба]
#8  cska1971  Москва (Сегодня, 14:06)
  • -1
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Проектом была предусмотрена исключительно золотая арматура? ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#7  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 13:57)
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ythe
А согласие жены на все эти действия?


дом вроде как на маму переписал, а теперь продает
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 13:55)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Тухлый домишко... с привидениями


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:51)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
замок продает,были бы бабосы никогда бы себе огромный дом не стал строить,тупость,сразу видно парень из деревни
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#4  brysy  москва (Сегодня, 13:51)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А Дашулька чемодан, вокзал, Миллерово, а больше и делить кроме детей нечего.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#3  ythe  Ё-бург (Сегодня, 13:42)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А согласие жены на все эти действия? Ведь в браке приобретал или строил.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:36)
  • +3
  •  (5)

За 150 хер продаст.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  пончевед   (Сегодня, 13:35)
  • +4
  •  (6)

очень футбольная новость
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
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