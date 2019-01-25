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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Глава Ростовской области: "Чайка" в ФНЛ? Нам бы с "Ростовом" разобраться
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал планы "Чайки" из Песчанокопского выйти в ФНЛ.
Клуб, представляющий село в регионе, после 16 матчей лидирует в сезоне Олимп-ПФЛ (зона "Юг").
"Сначала надо спросить, нужно ли это Чайке (Андрей Чайка, владелец клуба)? Он заряженный на эту тему человек. Я видел, в каком состоянии находится в Песчанокопском стадион. Поддерживаю таких инициативных людей. Учитывая, что него есть еще желание строить спортивные объекты, я сказал, что поддержу.
В ближайшее время продолжим эту тему. В этом случае я возражать не буду, но надо задать себе вопрос – финансовое сопровождение, все нужно просчитывать.
Нам бы с "Ростовом" разобраться! (улыбается). Но представительство наших клубов в различных дивизионах – это хорошая тема", — сказал Голубев.
По словам президента "Чайки", бюджет клуба составляет в этом сезоне порядка 100 миллионов рублей. На протяжении двух лет клуб ПФЛ получает из областного бюджета денежную субсидию в размере 10 млн.
"Чемпион-Ростов"
Клуб, представляющий село в регионе, после 16 матчей лидирует в сезоне Олимп-ПФЛ (зона "Юг").
"Сначала надо спросить, нужно ли это Чайке (Андрей Чайка, владелец клуба)? Он заряженный на эту тему человек. Я видел, в каком состоянии находится в Песчанокопском стадион. Поддерживаю таких инициативных людей. Учитывая, что него есть еще желание строить спортивные объекты, я сказал, что поддержу.
В ближайшее время продолжим эту тему. В этом случае я возражать не буду, но надо задать себе вопрос – финансовое сопровождение, все нужно просчитывать.
Нам бы с "Ростовом" разобраться! (улыбается). Но представительство наших клубов в различных дивизионах – это хорошая тема", — сказал Голубев.
По словам президента "Чайки", бюджет клуба составляет в этом сезоне порядка 100 миллионов рублей. На протяжении двух лет клуб ПФЛ получает из областного бюджета денежную субсидию в размере 10 млн.
"Чемпион-Ростов"
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