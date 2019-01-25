Глава Ростовской области: "Чайка" в ФНЛ? Нам бы с "Ростовом" разобраться

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал планы "Чайки" из Песчанокопского выйти в ФНЛ.Клуб, представляющий село в регионе, после 16 матчей лидирует в сезоне Олимп-ПФЛ (зона "Юг")."Сначала надо спросить, нужно ли это Чайке (Андрей Чайка, владелец клуба)? Он заряженный на эту тему человек. Я видел, в каком состоянии находится в Песчанокопском стадион. Поддерживаю таких инициативных людей. Учитывая, что него есть еще желание строить спортивные объекты, я сказал, что поддержу.В ближайшее время продолжим эту тему. В этом случае я возражать не буду, но надо задать себе вопрос – финансовое сопровождение, все нужно просчитывать.Нам бы с "Ростовом" разобраться! (улыбается). Но представительство наших клубов в различных дивизионах – это хорошая тема", — сказал Голубев.По словам президента "Чайки", бюджет клуба составляет в этом сезоне порядка 100 миллионов рублей. На протяжении двух лет клуб ПФЛ получает из областного бюджета денежную субсидию в размере 10 млн.