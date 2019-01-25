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Эмануэль Маммана: мне нравится в России - здесь очень открытые люди

Защитник "Зенита" Эмануль Маммана рассказал о жизни в России.

"Когда я играл во Франции за "Лион", мне казалось, что люди вокруг какие-то замкнутые, скованные, закрытые. Мне больше нравится в России. Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты. Это мне по душе", – сказал Маммана.

"СЭ"
Теги: Зенит Лион Маммана
Сегодня, 14:32
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#3  Saveger  СПб (Сегодня, 15:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Ложь.Зависть,хамство и лень

в точку. добреют разве что когда нажрутся


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:18)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Ложь.Зависть,хамство и лень



Да мы знаем! Можешь уже не представляться.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Ложь.Зависть,хамство и лень


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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