Эмануэль Маммана: мне нравится в России - здесь очень открытые люди

Защитник "Зенита" Эмануль Маммана рассказал о жизни в России."Когда я играл во Франции за "Лион", мне казалось, что люди вокруг какие-то замкнутые, скованные, закрытые. Мне больше нравится в России. Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты. Это мне по душе", – сказал Маммана.