РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Татьяна Стукалова: Кокорина беспокоит ноющая боль в колене

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова в своем инстаграме заявила, что ее клиента беспокоит ноющая боль в колене.

"Сегодня была у Александра. Настроение, в общем и целом, хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы.

После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идет "медицинская" подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра.

Возникает вопрос, почему к Кокорину Александру не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина. Ему необходимо в день заниматься коленом не менее 5 часов согласно надлежащей программе реабилитации.

А возможности СИЗО многократно ограничены и позволяют проводить занятия только 1-2 часа в день, не каждый день, без специальных снарядов и препаратов.

Удержание под стражей Кокорина 4 месяца с точки зрения соразмерности наказания содеянному с последствиями причинения потерпевшему легкого вреда здоровью отвечает принципу возмездности современного правоприменения.

Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара", - написала Стукалова в своем Инстаграме.
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:09
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#2  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:46)
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Болеет за:
«Спартак»
а остальные сидельцы полностью здоровы?.. кича это по любому ущерб здоровью.. или он думал за его деяния ему санаторий положен?.. приседает пусть и думает о своём поведении.. когда бухал и быдлянил небось не ныл что у него ножка бобо
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:28)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара", - написала Стукалова в своем Инстаграме.
flushed На суицид намекает?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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