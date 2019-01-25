Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Татьяна Стукалова: Кокорина беспокоит ноющая боль в колене
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова в своем инстаграме заявила, что ее клиента беспокоит ноющая боль в колене.
"Сегодня была у Александра. Настроение, в общем и целом, хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы.
После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идет "медицинская" подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра.
Возникает вопрос, почему к Кокорину Александру не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина. Ему необходимо в день заниматься коленом не менее 5 часов согласно надлежащей программе реабилитации.
А возможности СИЗО многократно ограничены и позволяют проводить занятия только 1-2 часа в день, не каждый день, без специальных снарядов и препаратов.
Удержание под стражей Кокорина 4 месяца с точки зрения соразмерности наказания содеянному с последствиями причинения потерпевшему легкого вреда здоровью отвечает принципу возмездности современного правоприменения.
Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара", - написала Стукалова в своем Инстаграме.
"Сегодня была у Александра. Настроение, в общем и целом, хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы.
После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идет "медицинская" подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра.
Возникает вопрос, почему к Кокорину Александру не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина. Ему необходимо в день заниматься коленом не менее 5 часов согласно надлежащей программе реабилитации.
А возможности СИЗО многократно ограничены и позволяют проводить занятия только 1-2 часа в день, не каждый день, без специальных снарядов и препаратов.
Удержание под стражей Кокорина 4 месяца с точки зрения соразмерности наказания содеянному с последствиями причинения потерпевшему легкого вреда здоровью отвечает принципу возмездности современного правоприменения.
Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара", - написала Стукалова в своем Инстаграме.
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