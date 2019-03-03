Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Локомотив (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Владислав Игнатьев: хотел бы остаться в "Локомотиве" до конца карьеры
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев признался, что хотел бы завершить карьеру футболиста в "Локомотиве".
– Вам уже 32. Хочется заключить как можно более долгий контракт?
– В идеале – да. На тренировках каждый день доказываю, что способен приносить пользу команде, стараюсь заслужить новый договор. Но по деталям ничего сказать нельзя: условия будем обсуждать только в Марбелье.
– Намерены остаться в "Локо" до конца карьеры?
– Надеюсь, так и получится. Время покажет, но мне бы этого хотелось. Играю тут три года, а кажется, что все десять – как будто в другие клубы и не уходил. Здесь мой дом, все знакомо – база, стадион, персонал, болельщики, команда. Пускай коллектив чуть-чуть меняется, но костяк остается. Было бы идеально остаться в "Локомотиве". Всех основных успехов я добился здесь. И даже позицию поменял.
"Спорт-Экспресс"
– Вам уже 32. Хочется заключить как можно более долгий контракт?
– В идеале – да. На тренировках каждый день доказываю, что способен приносить пользу команде, стараюсь заслужить новый договор. Но по деталям ничего сказать нельзя: условия будем обсуждать только в Марбелье.
– Намерены остаться в "Локо" до конца карьеры?
– Надеюсь, так и получится. Время покажет, но мне бы этого хотелось. Играю тут три года, а кажется, что все десять – как будто в другие клубы и не уходил. Здесь мой дом, все знакомо – база, стадион, персонал, болельщики, команда. Пускай коллектив чуть-чуть меняется, но костяк остается. Было бы идеально остаться в "Локомотиве". Всех основных успехов я добился здесь. И даже позицию поменял.
"Спорт-Экспресс"
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