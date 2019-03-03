Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
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Анжи10.03.19Локомотив
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Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Владислав Игнатьев: хотел бы остаться в "Локомотиве" до конца карьеры

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев признался, что хотел бы завершить карьеру футболиста в "Локомотиве".

– Вам уже 32. Хочется заключить как можно более долгий контракт?

– В идеале – да. На тренировках каждый день доказываю, что способен приносить пользу команде, стараюсь заслужить новый договор. Но по деталям ничего сказать нельзя: условия будем обсуждать только в Марбелье.

– Намерены остаться в "Локо" до конца карьеры?

– Надеюсь, так и получится. Время покажет, но мне бы этого хотелось. Играю тут три года, а кажется, что все десять – как будто в другие клубы и не уходил. Здесь мой дом, все знакомо – база, стадион, персонал, болельщики, команда. Пускай коллектив чуть-чуть меняется, но костяк остается. Было бы идеально остаться в "Локомотиве". Всех основных успехов я добился здесь. И даже позицию поменял.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Игнатьев Локомотив
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