Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Леонид Федун: задача "Спартака" - ещё раз стать чемпионом к 2022 году

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему в это трансферное окно из клуба ушли ряд игроков.

"Это надо спрашивать главного тренера, это его решение. Но нужно было делать омолаживание команды, всё-таки у нас есть задача к 2022 году стать чемпионами ещё раз. Как минимум. Будет столетие "Спартака".

Это правда, что Роман Ерёменко — один из моих любимых игроков. Но у меня может быть масса любимых футболистов. А навязывать свои мнения главному тренеру я не могу. Иначе он мне скажет: "Что ты тогда спрашиваешь за результат с меня?", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 18:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Халигали,
бlядlна-это твоё второе имя.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 18:59)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
очень странная позиция. команда, которая позиционирует себя как один из лидеров чемпионата, должна каждый сезон говорить о том, что будем биться за чемпионство...а не хотя бы одно за три года
все таки это у нас нет права говорить что будем чемпионами, но постараемся быть выше, так как это объективная оценка.


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  Халигали   (Сегодня, 18:57)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Победоносный Зенит
Всё понятно значит в 2022 году можно отдельно от свиных провести другой чемпионат,т.к. этот они будут покупать.

не расплачься.. бlядlна финская..
Регистрация: 25.01.2019 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всё понятно значит в 2022 году можно отдельно от свиных провести другой чемпионат,т.к. этот они будут покупать.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.