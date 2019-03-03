"Спартак" со счетом 3:0 разгромил "Зенит"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Зенит (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
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Кубок Матч Премьер
1 тур
"Зенит" – "Спартак" 0:3
Голы: Мелкадзе, 28, Глушаков, 29, Адриано, 73.
"Зенит": Кержаков (Лунёв, 46), Жирков (Набиуллин, 46), Нету (Мевля, 65), Маммана (Иванович, 46), Смольников (Анюков, 64), Шатов (Ригони, 46), Эрнани (Краневиттер, 65), Маркизио (Мусаев, 46), Кузяев (Оздоев, 65), Дриусси (Заболотный, 57), Дзюба (Мак, 46).
"Спартак": Максименко (Селихов, 46), Рассказов (Маслов, 64), Кутепов (Миронов, 87), Джикия (Гапонов, 77), Мельгарехо (Зобнин, 46), Гулиев (Айртон, 46), Глушаков (Роша, 46), Ломовицкий (Умяров, 46), Ханни (Ташаев, 46), Мелкадзе (Адриано, 64), Зе Луиш (Игнатов, 46; Глушенков, 77).
Предупреждения: Нету, 14, Эрнани, 61, Джикия, 72, Кутепов, 76, Умяров, 90.
Кубок Матч Премьер
1 тур
"Зенит" – "Спартак" 0:3
Голы: Мелкадзе, 28, Глушаков, 29, Адриано, 73.
"Зенит": Кержаков (Лунёв, 46), Жирков (Набиуллин, 46), Нету (Мевля, 65), Маммана (Иванович, 46), Смольников (Анюков, 64), Шатов (Ригони, 46), Эрнани (Краневиттер, 65), Маркизио (Мусаев, 46), Кузяев (Оздоев, 65), Дриусси (Заболотный, 57), Дзюба (Мак, 46).
"Спартак": Максименко (Селихов, 46), Рассказов (Маслов, 64), Кутепов (Миронов, 87), Джикия (Гапонов, 77), Мельгарехо (Зобнин, 46), Гулиев (Айртон, 46), Глушаков (Роша, 46), Ломовицкий (Умяров, 46), Ханни (Ташаев, 46), Мелкадзе (Адриано, 64), Зе Луиш (Игнатов, 46; Глушенков, 77).
Предупреждения: Нету, 14, Эрнани, 61, Джикия, 72, Кутепов, 76, Умяров, 90.
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