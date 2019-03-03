РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Зенит (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Новости партнеров

"Спартак" со счетом 3:0 разгромил "Зенит"

"Спартак" на турнире в Катаре разгромил "Зенит" (3:0).

Кубок Матч Премьер

1 тур

"Зенит" – "Спартак" 0:3

Голы: Мелкадзе, 28, Глушаков, 29, Адриано, 73.

"Зенит": Кержаков (Лунёв, 46), Жирков (Набиуллин, 46), Нету (Мевля, 65), Маммана (Иванович, 46), Смольников (Анюков, 64), Шатов (Ригони, 46), Эрнани (Краневиттер, 65), Маркизио (Мусаев, 46), Кузяев (Оздоев, 65), Дриусси (Заболотный, 57), Дзюба (Мак, 46).

"Спартак": Максименко (Селихов, 46), Рассказов (Маслов, 64), Кутепов (Миронов, 87), Джикия (Гапонов, 77), Мельгарехо (Зобнин, 46), Гулиев (Айртон, 46), Глушаков (Роша, 46), Ломовицкий (Умяров, 46), Ханни (Ташаев, 46), Мелкадзе (Адриано, 64), Зе Луиш (Игнатов, 46; Глушенков, 77).

Предупреждения: Нету, 14, Эрнани, 61, Джикия, 72, Кутепов, 76, Умяров, 90.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 20:21
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(4)
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#41  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:36)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Просто забили на товарняки,пусть хрюны напрягаются.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#40  бульбаш  белгород (Сегодня, 20:35)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV 77
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Рошу надо продавать,

Не спешите его хоронить, Глушакова вон тоже хоронили , а сегодня он в полном порядке

Глушаку просто повезло (отскок мяча ) а дальше просто бегал как курица без головы
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#39  .дон Федун   (Сегодня, 20:35)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Рошу надо продавать,

Вместе с Айртоном на пару.


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Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#38  Spartacus1971   (Сегодня, 20:33)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех с победой,чтобы поставить комбинационную игру в 1-2 касания,нужно было пригласить Кононова,рад что мы так и сделали,это главный наш трансфер.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#37  томас   (Сегодня, 20:33)
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online

Лучшие игроки матча в обоих командах- Антоша, Педроша и Гандоша.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#36  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 20:33)
  • 0
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online

Паредес на замену не вышел.
Значит на продажу.
Значит есть надежда, что кого-то купят.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#35  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 20:32)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV 77
Не спешите его хоронить

Сколько можно?
Ханни сразу было видно,что играть умеет,а этот уже не заиграет


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#34  waldemar  воронеж (Сегодня, 20:30)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
НЕЕЕЕЕ !!!!!!!!! ТАКИЕ БОМЖОВСКИЕ НАМ НЕ НУЖНЫ...СЕМАШКА ТРЕНЕР !!!!!!
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#33  SPV 77  Брянск (Сегодня, 20:30)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Рошу надо продавать,

Не спешите его хоронить, Глушакова вон тоже хоронили , а сегодня он в полном порядке
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#32  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 20:30)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
обтекает!

Ему же негр присунул.Травма


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#31  Frankenstein   (Сегодня, 20:30)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
dont stop бомжечпок!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#30  лад  USSR (Сегодня, 20:29)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спартак - легкий, интересный. Зенит - тяжелый, игра примитивная, тактически неотягощенная.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#29  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:29)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: shtnk19
Как там Протекай себя чувствует?

обтекает! smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#28  XERX  - (Сегодня, 20:29)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
зениту спасибо за спаринг,но пока он нулевой!!!
что касается Спартака,то Зе - 0,Роша-недоразумение,Мелкадзе -второй матч оч старается и сегодня был еще лучше чем в первом!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#27  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:29)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
норм.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#26  Кристоф   (Сегодня, 20:29)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бауэр
Как Сергей Семак возглавил – просто 0 в трансферах, с какого ...???

Переход передеса в псж это тоже трансфер.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#25  avnik  море (Сегодня, 20:28)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
#6469 avnik море (24 октября 2018 17:12) Не нравится-8Нравится (8)


online
Болеет за:
«Спартак»

Источник: Кононов подписал контракт со "Спартаком" до конца сезона

Не самый плохой тренер. Если Федун не будет заставлять его гонять договорняки, как Галицкий (это мое личное суждение), то будет карашо...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#24  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 20:28)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
Кто тут орал

Теперь это товарняк голимый. Маневры. Никто на самом деле и не орал-так, пошипели. Эти могут.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#23  garry topor  город-герой Москва (Сегодня, 20:28)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Все по плану, как говорит Семак, работаем.
Зенит вообще не знает, что надо в атаке делать.
С игры забили, кто там чё орал с Питера? Нормально отоварили бомжатник.
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
#22  filin89  Коми Африка (Сегодня, 20:27)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Смотрел только второй тайм, Заболотный это нечто... Такой бездарь... И это говно ещё и в сборной.. Ну а по игре Спартак выглядел, намного, солидней.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#21  stepanmlc   (Сегодня, 20:26)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Соснули вонючки, норм товарняк


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#20  михалыч_71   (Сегодня, 20:26)
  • +2
  •  (4)
online

Красота! Подарок на выходные.Всех КБ с ПОБЕДОЙ!!!
Регистрация: 12.06.2017 [жалоба]
#19  GS  Москва (Сегодня, 20:26)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: MAG554
Борьбы не получилось

Зенит позже начал, раньше будет играть.
Похоже, они под более тяжелыми нагрузками.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#18  SPV 77  Брянск (Сегодня, 20:26)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все не совсем по делу, должны были побеждать минимум 0-5 , спишем на большую ротацию и отсутствие мотивации
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#17  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 20:26)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Misha Hetfild
" На классе " ! Ну-ну ..


А ты-то что так за бомжей впрягаешься постоянно?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#16  .дон Федун   (Сегодня, 20:26)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодняшние бомжи это "миллионеры-покуисты", которым главное зарплатная ведомость.


--------------------
Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#15  Бауэр  Москва (Сегодня, 20:26)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Безвольный и слабый Зенит – против целеустремленного и прогрессирующего Спартака! Сначала вопрос к Сергею Богдановичу: состав почти не претерпел изменения, а игры опять нет? И в тоже время, у Спартака- пять на выход, 4 на вход и очень приятно (особенно первый тайм) смотреть на футбол Кононова. А теперь заступлюсь за слабых. И огромный вопрос к рук-ву Зенита, какого …? Плаксе-Луческу купили игроков, никакому-Манчини выдали карт-бланш. Как Сергей Семак возглавил – просто 0 в трансферах, с какого ...???


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
#14  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 20:26)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Misha Hetfild
" На классе " ! Ну-ну .

А что...Как ваших примерно. Только малость покрупнее.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#13  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 20:25)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Роша-12млн доларей,Айртон-второй Роша.
Леонид Арнольдыч,вас нае........обманули в очередной раз!


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#12  andrews74  Ухта (Сегодня, 20:25)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давайте не будем сильно возносить победу в тренировочном матче. Реализацию надо поправить. Хотя счет хороший.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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