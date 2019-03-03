РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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Софьян Ханни: всегда приятно выигрывать, тем более у такой сильной команды

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом" (3:0).

"Всегда приятно побеждать, тем более с таким счётом! И тем более у такой сильной команды, как "Зенит". 3:0 — очень хороший счёт. Физическое состояние? Понятно, что у нас много тренировок, но постепенно мы набираем кондиции", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
Теги: Ханни Спартак Зенит
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