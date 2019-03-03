Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
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Софьян Ханни: всегда приятно выигрывать, тем более у такой сильной команды
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом" (3:0).
"Всегда приятно побеждать, тем более с таким счётом! И тем более у такой сильной команды, как "Зенит". 3:0 — очень хороший счёт. Физическое состояние? Понятно, что у нас много тренировок, но постепенно мы набираем кондиции", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
"Всегда приятно побеждать, тем более с таким счётом! И тем более у такой сильной команды, как "Зенит". 3:0 — очень хороший счёт. Физическое состояние? Понятно, что у нас много тренировок, но постепенно мы набираем кондиции", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
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