Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Сергей Семак: как только Паредес решит свои вопросы, сразу состоится объявление

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с аргентинским полузащитником Леандро Паредесом, который может перейти в "ПСЖ".

"По Паредесу обращайтесь в клуб. Как только он решит свои вопросы, так сразу и объявят. Мы прекрасно знаем, что он качественный игрок, один из самых сильных в нашей команде. Сейчас он находится в распоряжении нашего клуба, но к матчу со "Спартаком" не готовился", - цитирует Семака "Чемпионат.сом".
Теги: Семак Паредес Зенит
Сегодня, 21:27
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#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Игры нет Богданыч. Смотри как вас возили и Паровозы и Мясо. Что один Паредес игру делает? Одни блин пенсионеры собрались бегать не хотят, все на мастерство надеются, а его уже нет судя по всему. Думайте с бендеровцем вместе что делать?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  Gotikaoleg   (Сегодня, 21:33)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Что Паредес уходит? - такое объявление
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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