Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Сергей Семак: как только Паредес решит свои вопросы, сразу состоится объявление
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с аргентинским полузащитником Леандро Паредесом, который может перейти в "ПСЖ".
"По Паредесу обращайтесь в клуб. Как только он решит свои вопросы, так сразу и объявят. Мы прекрасно знаем, что он качественный игрок, один из самых сильных в нашей команде. Сейчас он находится в распоряжении нашего клуба, но к матчу со "Спартаком" не готовился", - цитирует Семака "Чемпионат.сом".
"По Паредесу обращайтесь в клуб. Как только он решит свои вопросы, так сразу и объявят. Мы прекрасно знаем, что он качественный игрок, один из самых сильных в нашей команде. Сейчас он находится в распоряжении нашего клуба, но к матчу со "Спартаком" не готовился", - цитирует Семака "Чемпионат.сом".
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