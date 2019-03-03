Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Леонид Федун: Глушаков упакован деньгами "по самые не могу"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал игру молодых футболистов команды в матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом" (3:0).

"Это тренировка, хорошая тренировка. Видно, что есть класс, есть талант, дальше нужно всё это реализовывать. Не считаю, что игру команды вёл Глушаков, это делали Умяров и Зобнин.

Что касается происходящего в жизни Дениса, то он парень взрослый, не восемнадцатилетний пацан уже, чтобы расстраиваться из-за всех проблем. Всё нормально.

Обсуждал ли с Глушаковым его дела? Какие? Я могу с ним обсуждать только его контракт, он у него длинный. Денис упакован деньгами "по самые не могу". Всё нормально, а всё остальное — это его проблемы, они должны быть за полем", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Глушаков Спартак
Сегодня, 22:48
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#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 23:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cerberspb
Romella,
вспомнила бабушка свой первый поцелуй!)))

это реально было турниры проводились ..остались ли у меня вырезки..посмотрю
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Romella,
вспомнила бабушка свой первый поцелуй!)))
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#1  Romella  Красноярск (Сегодня, 22:51)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
два гондона..
Болею за Спартак с 1984..
Ребята Спартаковские по зиме и в мини-футбол гоняли..в Германии
Помню,и Торпедо с Савичевым..не было всяких зенитов..Карлсруэ
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
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