Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Анжи (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Оренбург
|03.03.19
|Анжи
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Анжи
|0 - 001.12.18
|Уфа
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Магомед Адиев – о возвращении Тетрашвили: было решено дать ему шанс
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал возвращение защитника Гурама Тетрашвили в состав команды.
– Гурам сам изъявил желание поговорить со мной. Я ни одному футболисту в разговоре не отказываю. Поэтому пригласил его на беседу. Пообщались. Мы высказали свое видение и нашли точки взаимопонимания. Выработали консенсус относительно того, как мы должны двигаться. Было решено дать ему шанс. Тетрашвили заслуживает его, так как долгое время играл за "Анжи", находился в обойме. У каждого человека бывает недопонимание, но важно какие выводы он делает из этого. Я надеюсь, что Гурам сделал правильные выводы. По крайней мере в разговоре со мной Тетрашвили был искренен, и поэтому он возвращается. Надеемся, впредь у нас не будет доходить до критического состояния и Тетрашвили своей игрой докажет правильность нашего с ним разговора и поможет команде.
– Каков план на ближайшие дни и есть ли ясность по футболистам, которые точно останутся в команде? Кто еще уйдет?
– Мы не будем сбавлять нагрузок. Впереди та же беговая работа и в тренажерном зале. 28 января запланирована игра с "Биологом". После матча разъедемся по домам. 3 февраля вновь соберемся в Кисловодске на две недели. У нас много молодежи, по ней есть ясность. А на счет опытных футболистов, которые были в прошлом году, тяжело говорить. Пока открыто трансферное окно, мы можем любого игрока не досчитаться. В этом отношении мы живем одним днем. Сегодня никто не ушел – уже хорошо. Конечно, я, как тренер хотел бы, чтобы мы не несли потери. Я уже не говорю о какой-то глубине состава.
ФК "Анжи"
– Гурам сам изъявил желание поговорить со мной. Я ни одному футболисту в разговоре не отказываю. Поэтому пригласил его на беседу. Пообщались. Мы высказали свое видение и нашли точки взаимопонимания. Выработали консенсус относительно того, как мы должны двигаться. Было решено дать ему шанс. Тетрашвили заслуживает его, так как долгое время играл за "Анжи", находился в обойме. У каждого человека бывает недопонимание, но важно какие выводы он делает из этого. Я надеюсь, что Гурам сделал правильные выводы. По крайней мере в разговоре со мной Тетрашвили был искренен, и поэтому он возвращается. Надеемся, впредь у нас не будет доходить до критического состояния и Тетрашвили своей игрой докажет правильность нашего с ним разговора и поможет команде.
– Каков план на ближайшие дни и есть ли ясность по футболистам, которые точно останутся в команде? Кто еще уйдет?
– Мы не будем сбавлять нагрузок. Впереди та же беговая работа и в тренажерном зале. 28 января запланирована игра с "Биологом". После матча разъедемся по домам. 3 февраля вновь соберемся в Кисловодске на две недели. У нас много молодежи, по ней есть ясность. А на счет опытных футболистов, которые были в прошлом году, тяжело говорить. Пока открыто трансферное окно, мы можем любого игрока не досчитаться. В этом отношении мы живем одним днем. Сегодня никто не ушел – уже хорошо. Конечно, я, как тренер хотел бы, чтобы мы не несли потери. Я уже не говорю о какой-то глубине состава.
ФК "Анжи"
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