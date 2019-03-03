Анжи (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Оренбург03.03.19Анжи
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Анжи0 - 001.12.18Уфа

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Магомед Адиев – о возвращении Тетрашвили: было решено дать ему шанс

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал возвращение защитника Гурама Тетрашвили в состав команды.

– Гурам сам изъявил желание поговорить со мной. Я ни одному футболисту в разговоре не отказываю. Поэтому пригласил его на беседу. Пообщались. Мы высказали свое видение и нашли точки взаимопонимания. Выработали консенсус относительно того, как мы должны двигаться. Было решено дать ему шанс. Тетрашвили заслуживает его, так как долгое время играл за "Анжи", находился в обойме. У каждого человека бывает недопонимание, но важно какие выводы он делает из этого. Я надеюсь, что Гурам сделал правильные выводы. По крайней мере в разговоре со мной Тетрашвили был искренен, и поэтому он возвращается. Надеемся, впредь у нас не будет доходить до критического состояния и Тетрашвили своей игрой докажет правильность нашего с ним разговора и поможет команде.

– Каков план на ближайшие дни и есть ли ясность по футболистам, которые точно останутся в команде? Кто еще уйдет?

– Мы не будем сбавлять нагрузок. Впереди та же беговая работа и в тренажерном зале. 28 января запланирована игра с "Биологом". После матча разъедемся по домам. 3 февраля вновь соберемся в Кисловодске на две недели. У нас много молодежи, по ней есть ясность. А на счет опытных футболистов, которые были в прошлом году, тяжело говорить. Пока открыто трансферное окно, мы можем любого игрока не досчитаться. В этом отношении мы живем одним днем. Сегодня никто не ушел – уже хорошо. Конечно, я, как тренер хотел бы, чтобы мы не несли потери. Я уже не говорю о какой-то глубине состава.

ФК "Анжи"
Теги: Тетрашвили Адиев Анжи
Сегодня, 23:09
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