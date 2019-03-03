Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
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Аяз Гулиев: хотели показать Федуну, как мы готовимся
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев дал комментарий после победы со счётом 3:0 в матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом".
"Перед игрой была не такая большая физическая нагрузка, мы уже свежие, можно сказать, уже набрали форму. Период, когда ноги не совсем свежие и не слушаются, уже прошёл. Есть больше уверенности. Подходили к игре в хорошем состоянии. Играть легче, все это видели, думаю, и не кажется, что мы под нагрузками находимся.
Как мне удалось так здорово влиться в команду? Думаю, у каждого это происходит по-разному. В нашем случае получилось так, что все чувствуют себя уверенно. Это очень хорошо. По себе могу сказать, что, чем увереннее себя чувствуешь, тем больше получается. Все настраивают себя на это, понимают, что получиться что-то может, только если ты уверен в себе.
Поля в Катаре лучше, чем в России? Сейчас в России много хороших полей, большой разницы при переходе не будет. Единственное, из-за холодов что-то может быть не так, но и это не факт.
Что касается опасений, что ту хорошую игру, что есть сейчас, мы можем растерять к началу чемпионата, то это кажется только со стороны. Нам есть над чем работать. Хорошо, что вы нас такими видите, но нам есть куда набирать. До чемпионата ещё много работы, так что будем набирать и стараться выглядеть ещё лучше.
Приезд Федуна? Нам сказали об этом, но какого-то волнения из-за этого не было. Наоборот, хотели показать, как мы готовимся. В итоге получилось, поэтому настроение хорошее. Мои особенные отношения с Федуном? Мне до сих пор все напоминают про эту фотографию, это был приятный момент, но тогда я и не особо осознавал, что и как. Получилось, что фото попало в историю, много говорят об этом, это приятно. Но разговаривать с ним особо не доводилось. Сегодня, может, третий раз с ним пообщался, и то не очень долго. Челлендж 2019? Я не думал об этом, если предложат — сделаю", - цитирует Гулиева "Чемпионат.сом".
"Перед игрой была не такая большая физическая нагрузка, мы уже свежие, можно сказать, уже набрали форму. Период, когда ноги не совсем свежие и не слушаются, уже прошёл. Есть больше уверенности. Подходили к игре в хорошем состоянии. Играть легче, все это видели, думаю, и не кажется, что мы под нагрузками находимся.
Как мне удалось так здорово влиться в команду? Думаю, у каждого это происходит по-разному. В нашем случае получилось так, что все чувствуют себя уверенно. Это очень хорошо. По себе могу сказать, что, чем увереннее себя чувствуешь, тем больше получается. Все настраивают себя на это, понимают, что получиться что-то может, только если ты уверен в себе.
Поля в Катаре лучше, чем в России? Сейчас в России много хороших полей, большой разницы при переходе не будет. Единственное, из-за холодов что-то может быть не так, но и это не факт.
Что касается опасений, что ту хорошую игру, что есть сейчас, мы можем растерять к началу чемпионата, то это кажется только со стороны. Нам есть над чем работать. Хорошо, что вы нас такими видите, но нам есть куда набирать. До чемпионата ещё много работы, так что будем набирать и стараться выглядеть ещё лучше.
Приезд Федуна? Нам сказали об этом, но какого-то волнения из-за этого не было. Наоборот, хотели показать, как мы готовимся. В итоге получилось, поэтому настроение хорошее. Мои особенные отношения с Федуном? Мне до сих пор все напоминают про эту фотографию, это был приятный момент, но тогда я и не особо осознавал, что и как. Получилось, что фото попало в историю, много говорят об этом, это приятно. Но разговаривать с ним особо не доводилось. Сегодня, может, третий раз с ним пообщался, и то не очень долго. Челлендж 2019? Я не думал об этом, если предложат — сделаю", - цитирует Гулиева "Чемпионат.сом".
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