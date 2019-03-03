РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
полная таблица

Локомотив (Россия)

Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

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Юрий Семин: Баринов забил красивый гол, это был лучший момент второго тайма

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался впечатлен голом полузащитника Дмитрия Баринова в ворота "Ростова" в игре Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Сама встреча завершилась победой "Локомотива" в серии пенальти, основное время игры завершилось вничью — 1:1.

"Конечно, красивый гол получился. Классно сложился. Естественно, меня радуют такие моменты. Это вообще был лучший момент второго тайма.

Что мы будем делать перед матчем со "Спартаком"? Тренироваться. Хотим ли выиграть? Хотим", - цитирует Семина Sport24.
Теги: Семин Баринов Локомотив Ростов
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