Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
Локомотив (Россия)
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
Ростов (Россия)
|Енисей
|03.03.19
|Ростов
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
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Юрий Семин: Баринов забил красивый гол, это был лучший момент второго тайма
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался впечатлен голом полузащитника Дмитрия Баринова в ворота "Ростова" в игре Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Сама встреча завершилась победой "Локомотива" в серии пенальти, основное время игры завершилось вничью — 1:1.
"Конечно, красивый гол получился. Классно сложился. Естественно, меня радуют такие моменты. Это вообще был лучший момент второго тайма.
Что мы будем делать перед матчем со "Спартаком"? Тренироваться. Хотим ли выиграть? Хотим", - цитирует Семина Sport24.
Сама встреча завершилась победой "Локомотива" в серии пенальти, основное время игры завершилось вничью — 1:1.
"Конечно, красивый гол получился. Классно сложился. Естественно, меня радуют такие моменты. Это вообще был лучший момент второго тайма.
Что мы будем делать перед матчем со "Спартаком"? Тренироваться. Хотим ли выиграть? Хотим", - цитирует Семина Sport24.
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