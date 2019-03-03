Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

У "Спартака" на сегодняшний вечер запланирован ужин с Федуном

"СЭ" сообщает, что вечером в субботу "Спартак" проведет командный ужин.

На мероприятии, которое состоится в одном из ресторанов Дохи, ожидается председатель совета директоров Леонид Федун и руководство клуба.

Напомним, что "Спартак" вчера разгромил «Зенит» (3:0) в рамках зимнего турнира в Катаре.
Теги: Спартак Федун
Сегодня, 13:58
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#7  tantara  Уфа (Сегодня, 15:28)
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online

Цитата: томас
Желуди под миланским соусом?

И куски годовалого чебаркульского петуха в красно-белом соусе.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Барин своих холопьев жаловать велит.
Чернь, правда, не пригласили.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Volodia379   (Сегодня, 15:09)
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Смотрите не нажритесь как ....! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 15:02)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Только дохнёт ветерок -
С ветки на ветку ивы
Бабочка перепорхнёт...
Пипец значит придёт
Скоро свиньям


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 14:51)
  • +1
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Ужин со звездой. Очень волнительно.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#2  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:43)
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Болеет за:
«Зенит»
У "Спартака" на сегодняшний вечер запланирован ужин с Федуном

А Федун будет на десерт как вишенка на торте?
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#1  томас   (Сегодня, 14:12)
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Желуди под миланским соусом?


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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