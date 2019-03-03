Андрей Ещенко: могли забить "Зениту" еще больше

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, восстанавливающийся после повреждения передней крестообразной связки колена, оценил игру команды на зимнем турнире в Катаре.- Тяжеловато было в первом матче, но мы создали хорошие моменты. А вот игра с "Зенитом" показала, что мы на правильном пути. Было лучше в физическом плане, хотя еще надо заниматься. Но сыграли с принципиальным соперником, забили хорошие голы, могли еще больше. В чемпионате, конечно, все будет по-другому, но и этот турнир дает пищу для размышлений.-Любой турнир надо выигрывать, тем более "Спартаку". На каждую игру надо выходить, чтобы побеждать. Здесь это прививается с академии. Результат важен.