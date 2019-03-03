РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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Андрей Ещенко: могли забить "Зениту" еще больше

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, восстанавливающийся после повреждения передней крестообразной связки колена, оценил игру команды на зимнем турнире в Катаре.

- Как вам первые два матча на турнире?

- Тяжеловато было в первом матче, но мы создали хорошие моменты. А вот игра с "Зенитом" показала, что мы на правильном пути. Было лучше в физическом плане, хотя еще надо заниматься. Но сыграли с принципиальным соперником, забили хорошие голы, могли еще больше. В чемпионате, конечно, все будет по-другому, но и этот турнир дает пищу для размышлений.

- С "Локо" будет игра за трофей! Он что-то значит?

-Любой турнир надо выигрывать, тем более "Спартаку". На каждую игру надо выходить, чтобы побеждать. Здесь это прививается с академии. Результат важен.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ещенко Спартак Зенит
Сегодня, 16:35
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