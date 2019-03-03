Динамо (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Уфа03.03.19Динамо
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Рубин1 - 130.11.18Динамо

Новости партнеров

Дмитрий Хохлов: игроки "Динамо" выполнили программу занятий, которую им давали на время отдыха

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о состоянии игроков.

"Сборы проходят просто великолепно, благодарен игрокам за то, что они приехали с отпуска и выполнили ту программу занятий, которая была дана на время отдыха. Это видно не только по тестам, но и визуально. Да, есть микротравмы, но нужно понимать, что без этого не бывает. В целом все то, что было запланировано на первый сбор в Турции, – мы выполнили.

Если говорить по микротравмам, то ничего серьезного. Легкие повреждения у Константина Рауша, Владимира Рыкова, но думаю, что на втором сборе они будут в строю. Возвращается к тренировкам Самба Соу", - цитирует Хохлова ТАСС.
Теги: Хохлов Динамо
Сегодня, 16:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.