РФС и Федерация Катара сыграли вничью

В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. За команду РФС сыграл бывший игрок сборной России Андрей Аршавин. Встреча завершилась со счётом 9:9. pic.twitter.com/aT4FtbWTO1 — РФС (@official_rfs) January 26, 2019

В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. Встреча завершилась со счётом 9:9.За команду РФС сыграл бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.