Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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РФС и Федерация Катара сыграли вничью
В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. Встреча завершилась со счётом 9:9.
За команду РФС сыграл бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.
За команду РФС сыграл бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.
В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. За команду РФС сыграл бывший игрок сборной России Андрей Аршавин. Встреча завершилась со счётом 9:9. pic.twitter.com/aT4FtbWTO1— РФС (@official_rfs) January 26, 2019
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