РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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РФС и Федерация Катара сыграли вничью

В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. Встреча завершилась со счётом 9:9.

За команду РФС сыграл бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.

Сегодня, 17:16
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