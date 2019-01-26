Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Адвокат Мамаева: дальнейшее содержание Павла в СИЗО недопустимо
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о состоянии дела об участии хавбека, а также форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Напомним, что все четверо обвиняемых содержатся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Изначально Кокориных, Мамаева и Протасовицкого арестовали до 8 декабря 2018, потом срок был продлен до 8 февраля этого года.
"Гипотезы по поводу устремлений следствия могут быть разные. Единственное, что точно понятно – сейчас идет явное чрезмерное затягивание начала процесса ознакомления с материалами дела. Я никогда за все время своей практики не сталкивался с тем, чтобы в течение месяца после объявления о завершении предварительного следствия ознакомление с материалами обвиняемой стороны не начиналось. Возникает какая-то неординарная ситуация, следствие не доводит до нас, чем все это объясняется. В связи с этим можно предполагать любые варианты развития событий, в том числе и влияющие на процессуальную судьбу обвиняемых.
В любом случае, следствие своим бездействием создало искусственные основания для того, чтобы обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Мы ждем начала ознакомления с материалами, от этого будет зависеть в том числе и наша позиция, и позиция прокуратуры. В любом случае, все это должно сказываться на целесообразности дальнейшего избрания меры пресечения – есть ли процессуальные основания для того, чтобы продолжать содержать обвиняемых в СИЗО. В нашем случае у Мамаева отсутствуют признаки состава тяжкого преступления. А по составу других преступлений, к которым Павел причастен, его содержание в СИЗО недопустимо", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
"Гипотезы по поводу устремлений следствия могут быть разные. Единственное, что точно понятно – сейчас идет явное чрезмерное затягивание начала процесса ознакомления с материалами дела. Я никогда за все время своей практики не сталкивался с тем, чтобы в течение месяца после объявления о завершении предварительного следствия ознакомление с материалами обвиняемой стороны не начиналось. Возникает какая-то неординарная ситуация, следствие не доводит до нас, чем все это объясняется. В связи с этим можно предполагать любые варианты развития событий, в том числе и влияющие на процессуальную судьбу обвиняемых.
В любом случае, следствие своим бездействием создало искусственные основания для того, чтобы обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Мы ждем начала ознакомления с материалами, от этого будет зависеть в том числе и наша позиция, и позиция прокуратуры. В любом случае, все это должно сказываться на целесообразности дальнейшего избрания меры пресечения – есть ли процессуальные основания для того, чтобы продолжать содержать обвиняемых в СИЗО. В нашем случае у Мамаева отсутствуют признаки состава тяжкого преступления. А по составу других преступлений, к которым Павел причастен, его содержание в СИЗО недопустимо", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
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