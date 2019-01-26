РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Адвокат Мамаева: дальнейшее содержание Павла в СИЗО недопустимо

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о состоянии дела об участии хавбека, а также форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Напомним, что все четверо обвиняемых содержатся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Изначально Кокориных, Мамаева и Протасовицкого арестовали до 8 декабря 2018, потом срок был продлен до 8 февраля этого года.

"Гипотезы по поводу устремлений следствия могут быть разные. Единственное, что точно понятно – сейчас идет явное чрезмерное затягивание начала процесса ознакомления с материалами дела. Я никогда за все время своей практики не сталкивался с тем, чтобы в течение месяца после объявления о завершении предварительного следствия ознакомление с материалами обвиняемой стороны не начиналось. Возникает какая-то неординарная ситуация, следствие не доводит до нас, чем все это объясняется. В связи с этим можно предполагать любые варианты развития событий, в том числе и влияющие на процессуальную судьбу обвиняемых.

В любом случае, следствие своим бездействием создало искусственные основания для того, чтобы обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Мы ждем начала ознакомления с материалами, от этого будет зависеть в том числе и наша позиция, и позиция прокуратуры. В любом случае, все это должно сказываться на целесообразности дальнейшего избрания меры пресечения – есть ли процессуальные основания для того, чтобы продолжать содержать обвиняемых в СИЗО. В нашем случае у Мамаева отсутствуют признаки состава тяжкого преступления. А по составу других преступлений, к которым Павел причастен, его содержание в СИЗО недопустимо", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
Теги: Мамаев
Сегодня, 17:25
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#4  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 17:55)
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Болеет за:
ЦСКА
Ну,сейчас вообще чем дельше- тем всё больше неясного.
1. Самую обычную для заведений общепита драку ,мордобой квалифицируют как несто совершенно криимнальное. Ещё пара месяцев и на парней начнут вешать всех искалеченных в Москве и области.
2. Непонятна мера содержания. Абсолютно все юристы в голос говорят,что это-ментовский беспредел.
3.Совершенно понятно,что если до сих пор дело явно затягивают,то есть какая-то цель! Что за цель?- совершенно непонятно и это сбивает с толку и адвокатов и всех журналистов.кто освещает это дело. Один плюс для журналюг. Инцидент прямо как по заказу СМИ-бесконечная сенсация вот уже три месяца-мечта для шелкопёров!

А что касается моего соображения,то зная систему я абсолютно уверен,что конечной целью законников являются ДЕНЬГИ. И не просто взяточка одному-другому. Там видимо есть интерес выжать из наших миллионэров всё до цента. И коль дело тянется,то или ждут кагда клиент созреет,либо выясняют ВСЕ места "закладки" денег. Это ОООЧЕНЬ похоже на чеченский киднэппинг 90-х. ВЫЖМУТ ВСЁ!


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#3  venera  Томская обл.Северск (Сегодня, 17:52)
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Болеет за:
«Краснодар»
да и хрен с ним,он уже не нужен быкам
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:38)
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Болеет за:
«Спартак»
понять рРРРррхебят- и пррРРРрррххостить.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 17:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Такого тупого адвоката еще не видел. Сейчас предсезонка у футболистов идет... Вот закончится и ознакомят их с этой туфтой. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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