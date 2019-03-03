Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Брайан Идову - о целях в жизни: первое, что должен сделать мужик - стать топом в Counter-Strike

Защитник "Локомотива" Брайан Идову назвал три вещи, которые каждый мужчина должен сделать в своей жизни.

"Три вещи, которые мужик должен сделать в жизни? Первое — стать топом в Counter-Strike. Если бы я сейчас был ребенком — точно бы стал киберспортсменом!

Если серьезно — создать семью. Хотя вот у Аль Пачино ее нет. Может быть, пойти по его пути… Но лучше все же создать. Второе — кайфовать от жизни. Не важно как — играть в футбол, пить пиво с друзьями, бургер есть, без разницы. Главное — наслаждаться моментом. Третья — завести собаку. Болонка у меня есть, так что один пункт выполнен! Уже неплохо", - цитирует Идову Sport24.
Теги: Идову Локомотив
Сегодня, 19:08
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#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:43)
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Болеет за:
«Зенит»
Идиотский вопрос - идиотский ответ! Молодец! blush
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Одно слово нигер. Телки, пиво, цацки и контра-страйк.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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