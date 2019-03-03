Брайан Идову - о целях в жизни: первое, что должен сделать мужик - стать топом в Counter-Strike

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Локомотив (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Защитник "Локомотива" Брайан Идову назвал три вещи, которые каждый мужчина должен сделать в своей жизни.
"Три вещи, которые мужик должен сделать в жизни? Первое — стать топом в Counter-Strike. Если бы я сейчас был ребенком — точно бы стал киберспортсменом!
Если серьезно — создать семью. Хотя вот у Аль Пачино ее нет. Может быть, пойти по его пути… Но лучше все же создать. Второе — кайфовать от жизни. Не важно как — играть в футбол, пить пиво с друзьями, бургер есть, без разницы. Главное — наслаждаться моментом. Третья — завести собаку. Болонка у меня есть, так что один пункт выполнен! Уже неплохо", - цитирует Идову Sport24.
"Три вещи, которые мужик должен сделать в жизни? Первое — стать топом в Counter-Strike. Если бы я сейчас был ребенком — точно бы стал киберспортсменом!
Если серьезно — создать семью. Хотя вот у Аль Пачино ее нет. Может быть, пойти по его пути… Но лучше все же создать. Второе — кайфовать от жизни. Не важно как — играть в футбол, пить пиво с друзьями, бургер есть, без разницы. Главное — наслаждаться моментом. Третья — завести собаку. Болонка у меня есть, так что один пункт выполнен! Уже неплохо", - цитирует Идову Sport24.
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