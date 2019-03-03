Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Ярослав Ракицкий завтра пройдет медосмотр для трансфера в "Зенит"

27 января защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий пройдет медосмотр перед переходом в "Зенит", сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Футболист подпишет контракт с "Зенитом" на следующей неделе.
Теги: Ракицкий Шахтер Зенит Трансферы
Вчера, 22:29
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#10  vazovkih   (Сегодня, 00:01)
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online

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Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#9  AndNow60  Карелия (Вчера, 23:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Толик Тимощук как то спокойно чувствует себя зарабатывая деньги на территории страны агресора и отправляя деньги на борьбу с ним

Да откуда ты знаешь куда Толик отправляет деньги? Ты что, у него личным бухгалтером подрабатываешь? Трепло...


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#8  Кристоф   (Вчера, 23:43)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шампиньон
Ты определись, патриот ты или насрано ?

Мне небезразлична судьба России.
Цитата: Шампиньон
При чём тут ато и прочая куйня ?

На украине идет гражданская война, там убивают в том числе людей которые считают себя частью русского мира, а управляют незалежной откровенные нацисты. Толик Тимощук как то спокойно чувствует себя зарабатывая деньги на территории страны агресора и отправляя деньги на борьбу с ним (на украине считают что в донбасе они воюют с Россией ). Мне кажется что именно Толик а не я должен определиться.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#7  Шампиньон  Столица Мира (Вчера, 23:37)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
С какого бока ты меня туда приписал?

Ты определись, патриот ты или насрано ? При чём тут ато и прочая куйня ? Тебя нац. принадлежность пугает? Да среди русских гомна не меньше, особенно среди "народных".
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#6  Кристоф   (Вчера, 23:34)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
У старого киевлянина Федуна спроси об этом.

Ты где нибудь читал о том что Федун спонсирует ато? Дебил.
Цитата: guns111
Ты сначала узнай, кто это такой, потом открывай свойрот

Кто такой Толик Тимощук уже известно, а по поводу нового хохла есть вопросы - я собственно об этом и спрашиваю.
Цитата: ivankorj
Ты почему еще не на Донбасе, там мясо просто необходимо, особенно пушечное

С какого бока ты меня туда приписал?
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#5  ivankorj  Череповец (Вчера, 23:29)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Будет ли еще один хохол за счет средств газпрома спонсировать воинов света ато? Толик Тимощук наверняка новобранцу схему опишет.

Ты почему еще не на Донбасе, там мясо просто необходимо, особенно пушечное
Регистрация: 29.03.2014 [жалоба]
#4  guns111  Выборг (Вчера, 23:25)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Будет ли еще один хохол за счет средств газпрома спонсировать воинов света ато? Толик Тимощук наверняка новобранцу схему опишет.

Ты сначала узнай, кто это такой, потом открывай свойрот


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:15)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Будет ли еще один хохол за счет средств газпрома спонсировать воинов света ато?

У старого киевлянина Федуна спроси об этом.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Cotiche   (Вчера, 22:52)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Защ просто необходим Зениту. Проблемы с обороной никуда не делись пока.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#1  Кристоф   (Вчера, 22:46)
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Будет ли еще один хохол за счет средств газпрома спонсировать воинов света ато? Толик Тимощук наверняка новобранцу схему опишет.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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