Ярослав Ракицкий завтра пройдет медосмотр для трансфера в "Зенит"

27 января защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий пройдет медосмотр перед переходом в "Зенит", сообщает телеграм-канал Sport_inside.Футболист подпишет контракт с "Зенитом" на следующей неделе.