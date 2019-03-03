"Спартак" поздравил Глушакова с 32-летием и пожелал ему семейного благополучия

"Спартак" в своём официальном твиттере поздравил с днём рождения полузащитника Дениса Глушакова.Сегодня капитану красно-белых исполняется 32 года."От всей души поздравляем Дениса с днём рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!" — говорится в сообщении "Спартака".