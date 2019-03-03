Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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"Спартак" поздравил Глушакова с 32-летием и пожелал ему семейного благополучия

"Спартак" в своём официальном твиттере поздравил с днём рождения полузащитника Дениса Глушакова.

Сегодня капитану красно-белых исполняется 32 года.

"От всей души поздравляем Дениса с днём рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!" — говорится в сообщении "Спартака".
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 08:22
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(2)
#5  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 10:24)
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  •  (2)

где слово "семейного"?
Выдумали, удоды?!

Цитата: Lools
Lools

шоп ты АбАсралсЯ


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#4  Lools  Лондон (Сегодня, 10:18)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Поздравления Денису! И дальнейшего процветания в убогом говно клупе joy
Регистрация: 21.01.2019 [жалоба]
#3  Батяня  Сочи (Сегодня, 09:44)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В клубном Твитере пожелание благополучия, о «семейном» ни слова.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 09:24)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Поздравляем,играй и радуй нас.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:12)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дениса с Днём Рождения. Удачи Капитану в борьбе с соперниками, Фратрией, бывшей и её адвокатами. Желаю Победы на всех фронтах.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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