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6 Ницца 22 34
...
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Леандро Паредесу дали игровой номер в "ПСЖ"

Полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес почти перешел во французский "Пари Сен-Жермен".

По информации Paris United, аргентинский футболист будет защищать цвета парижского клуба под восьмым номером.

До этого СМИ утверждали, что хавбек подпишет соглашение с "ПСЖ" на 4,5 года. "Зениту" заплатят за игрока €40 млн и €5 млн в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Паредес провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

В турнирной таблице французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" занимает первое место с отрывом в 13 очков.

"Газета.ру"
Теги: Паредес ПСЖ Зенит Лига 1
Сегодня, 09:09
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#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 10:16)
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Болеет за:
«Локомотив»
В турнирной таблице французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" занимает первое место с отрывом в 13 очков.
ПСЖ - 19 матчей - 53 очка
Лилль - 22 матча - 43 очка
Каким образом отрыв 13 очков?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  Giovane Elber  GElber (Сегодня, 10:01)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А что там с нарушением финансового fairplay ПСЖ? Где санкции? Видимо опять двойные стандарты...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:12)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А могли и не дать?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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