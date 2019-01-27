Леандро Паредесу дали игровой номер в "ПСЖ"

Полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес почти перешел во французский "Пари Сен-Жермен".По информации Paris United, аргентинский футболист будет защищать цвета парижского клуба под восьмым номером.До этого СМИ утверждали, что хавбек подпишет соглашение с "ПСЖ" на 4,5 года. "Зениту" заплатят за игрока €40 млн и €5 млн в качестве бонусов.В нынешнем сезоне Паредес провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.В турнирной таблице французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" занимает первое место с отрывом в 13 очков.