РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Сборная России поздравила Шунина с днем рождения

Сборная России поздравила вратарь "Динамо" Антона Шунина с днем рождения.

Сегодня голкиперу исполнилось 32 года.

"Поздравляем вратаря сборной России Антона Шунина с днем рождения! Желаем Антону больших успехов, семейного благополучия и ярких футбольных матчей", - говорится в сообщении.
Теги: Сборная России Шунин
Сегодня, 11:25
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#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:18)
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  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
И мы поздравляем -- самый прекрасный возраст для часового -- ляпов не должно быть ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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