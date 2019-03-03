Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Геннадий Орлов: игра "Зенита" пока не убеждает

Комментатор Геннадий Орлов назвал основных игроков "Зенита" и поделился мнением о главном тренере команды Сергее Семаке.

- Если не делать ставку на Паредеса, Ригони, Дриусси, то на кого тогда?

- А я вам готов сейчас назвать игроков. На Лунева, на Смольникова, Ивановича, Жиркова. Далее есть Кузяев, Ерохин и Дзюба. Вот вам обойма, которая может тащить "Зенит". Да они его и тащат. Команда ведь на первом месте. Им просто надо набрать форму. Жирков, видите, восстановился. Нобоа на подходе. Хорошо бы еще Скроботова задействовать, выращивать надо своих игроков.

- Нужны ли тогда новички?

- Конечно. Три, а лучше даже четыре человека. Левоногий защитник, опорный полузащитник и атакующий хавбек, нападающий. Это в идеале. Посмотрим, что получится. Конечно, уход Паредеса — это все равно удар по "Зениту" на данный момент. Он игрок, но у него другие желания.

- В последнее время все чаще стали говорить, что Семак не тренер уровня "Зенита".

- Подождите. Он вообще-то идет на первом месте. Вот как он его покинет, тогда и говорите так (улыбается). Рано еще делать выводы. Давайте дождемся конца чемпионата и все разложим по полочкам. Игра пока не убеждает, она непонятная. Но у Семака есть шанс и время все выправить. Зачем сразу навешивать ярлыки?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 11:46
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#11  Cotiche   (Сегодня, 14:11)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
Логика голодного бомжа Смотрите не обожритесь а то не переварите так и сдохнуть можно Легко вывезти бабу из деревни но деревню из бабы никогда хоть золотом осыпь

Логика в таблицах , деточка. А ваша борщевая чушь, никого не волнуэт, сэр.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#10  pasha  Ленинград (Сегодня, 14:07)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
ЛЕНИНГРАД.! С Праздником!!!!!!!!!!

Неожиданно, но спасибо... Как раз на Невский еду посмотреть празднование...


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#9  Makc33   (Сегодня, 14:07)
  • -1
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online

Цитата: Cotiche
Цитата: Мишке
А еще лучше- 34, а еще лучше 134)))

А еще каждый клуб РПл должен отдать в Зенит своих лидеров.Вот тогда Зенит всем покажет)))

Кому попадья, а кому свиной хрящик(с). Каждому своё. Лучшему клубу страны - самое лучшее и очень много) А завистники идут туда куда их посылают.

Логика голодного бомжа Смотрите не обожритесь а то не переварите так и сдохнуть можно Легко вывезти бабу из деревни но деревню из бабы никогда хоть золотом осыпь
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#8  Cotiche   (Сегодня, 14:04)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мишке
А еще лучше- 34, а еще лучше 134)))

А еще каждый клуб РПл должен отдать в Зенит своих лидеров.Вот тогда Зенит всем покажет)))

Кому попадья, а кому свиной хрящик(с). Каждому своё. Лучшему клубу страны - самое лучшее и очень много) А завистники идут туда куда их посылают.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#7  Makc33   (Сегодня, 13:56)
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  •  (2)
online

Цитата: Spartacus1971
Сколько нужно игрокоа бомжам еще?У же человек 100 купили,может все-таки дело в Семаке?Человек не способен поставить игру,это же очевидно,тут даже топ игроки ничего не изменят .

Нужно еще,100 мало
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  IvankoDrago  Колыма (Сегодня, 13:06)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Мишке
.....Зенит всем покажет)))

smile
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:21)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
ЛЕНИНГРАД.! С Праздником!!!!!!!!!!

Спасибо!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  МАРТ  тюмень (Сегодня, 12:13)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ЛЕНИНГРАД.! С Праздником!!!!!!!!!!
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#3  Мишке   (Сегодня, 12:09)
  • +2
  •  (8)
online

Нужны ли тогда новички?

- Конечно. Три, а лучше даже четыре человека


А еще лучше- 34, а еще лучше 134)))

А еще каждый клуб РПл должен отдать в Зенит своих лидеров.Вот тогда Зенит всем покажет)))


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:08)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Чота Орлов сам себе уже противоречит.Ведь совсем недавно он кричал на каждом углу,что "Бакланы" чемпионы и что ими станут и без Паредеса,а сейчас начал ныть!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 12:05)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько нужно игрокоа бомжам еще?У же человек 100 купили,может все-таки дело в Семаке?Человек не способен поставить игру,это же очевидно,тут даже топ игроки ничего не изменят .
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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