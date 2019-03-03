Геннадий Орлов: игра "Зенита" пока не убеждает

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:52
"Монако" потерпел очередное поражение (15)
"Монако" потерпел очередное поражение (15)
Вчера, 23:44
Защитник "Монако" Налдо удален во втором матче подряд (1)
Защитник "Монако" Налдо удален во втором матче подряд (1)
Вчера, 23:41
"Леганес" сыграл вничью с "Эйбаром"
"Леганес" сыграл вничью с "Эйбаром"
Вчера, 23:30
"Сампдория" дома разгромила "Удинезе"
"Сампдория" дома разгромила "Удинезе"
Вчера, 23:09
"Айнтрахт" сыграл вничью с "Вердером"
"Айнтрахт" сыграл вничью с "Вердером"
Вчера, 22:45
"Лестер" может купить у "Монако" Юри Тилеманса
"Лестер" может купить у "Монако" Юри Тилеманса
Вчера, 21:46
Бывший футболист "Зенита" перейдет в узбекский "Новбахор" (2)
Бывший футболист "Зенита" перейдет в узбекский "Новбахор" (2)
Вчера, 20:29
"Атлетико" одержал победу в матче с "Хетафе"
"Атлетико" одержал победу в матче с "Хетафе"
Вчера, 20:29
Зарплата Паредеса в "ПСЖ" составит 5 млн евро в год (23)
Зарплата Паредеса в "ПСЖ" составит 5 млн евро в год (23)
Вчера, 20:00
Дортмундская "Боруссия" оторвалась от "Баварии" на 9 очков (5)
Дортмундская "Боруссия" оторвалась от "Баварии" на 9 очков (5)
Вчера, 19:52
"Сассуоло" разгромил "Кальяри"
"Сассуоло" разгромил "Кальяри"
Вчера, 19:45
Айртон: в Бразилии уже знают о нашем сходстве с Зобниным (1)
Айртон: в Бразилии уже знают о нашем сходстве с Зобниным (1)
Вчера, 19:08
Глава Аргентины обратился с просьбой не прекращать поиски Салы (2)
Глава Аргентины обратился с просьбой не прекращать поиски Салы (2)
Вчера, 19:08
Брайан Идову - о целях в жизни: первое, что должен сделать мужик - стать топом в Counter-Strike (4)
Брайан Идову - о целях в жизни: первое, что должен сделать мужик - стать топом в Counter-Strike (4)
Геннадий Орлов: игра "Зенита" пока не убеждает
Комментатор Геннадий Орлов назвал основных игроков "Зенита" и поделился мнением о главном тренере команды Сергее Семаке.
- Если не делать ставку на Паредеса, Ригони, Дриусси, то на кого тогда?
- А я вам готов сейчас назвать игроков. На Лунева, на Смольникова, Ивановича, Жиркова. Далее есть Кузяев, Ерохин и Дзюба. Вот вам обойма, которая может тащить "Зенит". Да они его и тащат. Команда ведь на первом месте. Им просто надо набрать форму. Жирков, видите, восстановился. Нобоа на подходе. Хорошо бы еще Скроботова задействовать, выращивать надо своих игроков.
- Нужны ли тогда новички?
- Конечно. Три, а лучше даже четыре человека. Левоногий защитник, опорный полузащитник и атакующий хавбек, нападающий. Это в идеале. Посмотрим, что получится. Конечно, уход Паредеса — это все равно удар по "Зениту" на данный момент. Он игрок, но у него другие желания.
- В последнее время все чаще стали говорить, что Семак не тренер уровня "Зенита".
- Подождите. Он вообще-то идет на первом месте. Вот как он его покинет, тогда и говорите так (улыбается). Рано еще делать выводы. Давайте дождемся конца чемпионата и все разложим по полочкам. Игра пока не убеждает, она непонятная. Но у Семака есть шанс и время все выправить. Зачем сразу навешивать ярлыки?
"Спорт-Экспресс"
- Если не делать ставку на Паредеса, Ригони, Дриусси, то на кого тогда?
- А я вам готов сейчас назвать игроков. На Лунева, на Смольникова, Ивановича, Жиркова. Далее есть Кузяев, Ерохин и Дзюба. Вот вам обойма, которая может тащить "Зенит". Да они его и тащат. Команда ведь на первом месте. Им просто надо набрать форму. Жирков, видите, восстановился. Нобоа на подходе. Хорошо бы еще Скроботова задействовать, выращивать надо своих игроков.
- Нужны ли тогда новички?
- Конечно. Три, а лучше даже четыре человека. Левоногий защитник, опорный полузащитник и атакующий хавбек, нападающий. Это в идеале. Посмотрим, что получится. Конечно, уход Паредеса — это все равно удар по "Зениту" на данный момент. Он игрок, но у него другие желания.
- В последнее время все чаще стали говорить, что Семак не тренер уровня "Зенита".
- Подождите. Он вообще-то идет на первом месте. Вот как он его покинет, тогда и говорите так (улыбается). Рано еще делать выводы. Давайте дождемся конца чемпионата и все разложим по полочкам. Игра пока не убеждает, она непонятная. Но у Семака есть шанс и время все выправить. Зачем сразу навешивать ярлыки?
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.